الجلوس لفترات طويلة يهدد بالزهايمر

أنسامد - 20 أغسطس / آب/ - حذرت دراسة حديثة من أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.



وكشفت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الجلوس لفترات طويلة غير متقطعة سيئ للصحة؛ لأنه يبطئ تدفق الدم الحيوي إلى الدماغ، مما يحمل عواقب محتملة على المدى الطويل.



ويمكن أن يؤثر انخفاض تدفق الدم على الوظائف الإدراكية ويزيد من احتمال الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية، مثل مرض الزهايمر، لكن لحسن الحظ، فإن المشي لمدة دقيقتين فقط كل نصف ساعة يمكنه إيقاف هذا، واستعادة الدورة الدموية الصحية.



واجريت الدراسة في جامعة جون مورس بليفربول، حيث حلل الباحثون في الجامعة عادات الجلوس لـ15 موظفا في المكاتب خلال 3 جلسات منفصلة.



في الجلسة الأولى كان الموظفون يجلسون باستمرار لمدة 4 ساعات، باستثناء فترات انقطاع قصيرة في الحمام. وفي الثانية، أدوا دقيقتين من المشي السريع على أجهزة الجري القريبة في فترات متتالية لمدة 30 دقيقة، وفي الجلسة الثالثة ساروا لمدة 8 دقائق كل ساعتين.



وانخفض تدفق الدم خلال الجلسات الأولى والأخيرة - عندما كان النشاط ضئيلًا أو كل ساعتين - لكنه ارتفع كثيرًا عندما كان الأشخاص نشطين بشكل منتظم.



