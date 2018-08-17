الاغذية مرتفعة ومنخفضة الكربوهيدرات ترفع خطر الوفاة المبكرة

أنسامد - 17 أغسطس /آب/ - كشفت دراسة حديثة أن تناول الاغذية المنخفضة أو المرتفعة في الكربوهيدرات يرفع خطر الوفاة المبكرة.



ووجد الباحثون الذين جمعوا نتائج 8 دراسات كبيرة، أن تناول كمية متوسطة من الكربوهيدرات تعتبر الأفضل لحياة صحية، مشيرين إلى أن الحصول على أقل من 40% من السعرات الحرارية للكربوهيدرات أو أكثر من 70% يحمل خطورة أكبر للوفاة.



ووفقا للدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "الجارديان" البريطانية، ليس جميع الأنظمة المنخفضة في الكربوهيدرات متساوية، فالأشخاص الذين يتناولون الكثير من اللحوم والدهون بدلًا من الكربوهيدرات، مثلا الدجاج والزبد والجبن، ترتفع لديهم خطر الوفاة عن الذين يحصلون على البروتين والدهون من الأطعمة النباتية، مثل الأفوكادو والمكسرات.



وقالت الدكتور سارة سيديلمان، قائدة الدراسة المنشورة بمجلة "ذا لانسيت" الطبية، أن الأنظمة الغذائية التي يتم فيها استبدال الكربوهيدرات بالبروتين والدهون تكتسب شهرة واسعة كاستراتيجية الصحة وفقدان الوزن، مشيرة إلى أن البيانات المتوفرة لديهم ترجح أن تلك الأنظمة ربما تكون مرتبطة بعمر افتراضي أقصر، ويجب عدم التشجيع على اتباعها.



قام فريق من الباحثين بعملية بحث ومراقبة لأكثر من 15400 شخص تراوحت أعمارهم ما بين 45 إلى 64 عاما، وتم تجميع النتائج إلى جانب 7 دراسات أخرى أجريت في جميع أنحاء العالم شارك فيها أكثر 430 ألف شخص.



