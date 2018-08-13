دراسة: النوم المفرط يؤدي إلى الوفاة المبكرة

أنسامد - 13 أغسطس /آب/ - كشفت دراسة حديثة أن الأفراد الذين ينامون أكثر من اللازم معرضون لخطر الوفاة المبكرة بنسبة أكبر من غيرهم.



واوضحت الدراسة التي اجريت علي أكثر من 3.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ونشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأشخاص الذي ينامون أكثر من 8 ساعات أكثر عرضة للوفاة مقارنة بأولئك الذين ينامون أقل من 7 ساعات.



واشارت الدراسة الي أن النوم لفترة طويلة يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.



وقال الباحثون إنه يجب اعتبار النوم المفرط "علامة" على الصحة السيئة.



واضافت الدراسة أن فترة النوم الطويلة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وكذلك الأمراض المصاحبة للتعب، مثل الاضطرابات الالتهابية المزمنة وفقر الدم.



وزاد معدل الوفيات بنسبة 14% بالنسبة للأشخاص الذين ينامون مدة 9 ساعات في الليلة، في حين ارتفع الخطر بنسبة 30% بالنسبة لأولئك الذين ناموا 10 ساعات.



وكان الأفراد الذين ينامون مدة 11 ساعة، أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 47%.



