دراسة: الإنترنت السريع في المنزل يؤثر على نوعية النوم

انسامد - 6 اغسطس / اب - كشفت دراسة إيطالية حديثة، أن زيادة سرعة الاتصال بالإنترنت في المنزل ينعكس على القاطنين فيه، إذ يصبحون أكثر عرضة للسهر.



وأوضحت الدراسة التي أجرتها جامعة بوكوني الإيطالية، أن التكنولوجيا باتت تؤثر بصورة لافتة على معدلات نوم الإنسان، فتجعله يسهر لفترات أطول، وهو ما يؤثر على صحته، وأدائه في العمل خلال النهار.



وكشفت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأفراد الذين يتمتعون بخدمات إنترنت سريعة في المنزل، ينامون أقل بمعدل 25 دقيقة يوميا من نظرائهم الذين لا تتوافر لديهم تلك الخدمة.



ووجد الباحثون أن الإغراءات التي يتعرض لها الأشخاص تختلف حسب العمر، حيث يرتبط الإنترنت بين المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و30 سنة بالوقت الذي يقضونه في ألعاب الكمبيوتر أو متابعة الفيديوهات وشبكات التواصل الاجتماعي، ما يؤثر على نوعية النوم.



أما الكبار الذين تتراوح أعمارهم بين 31 إلى 59 عاما، فإن أكثر ما يتابعونه هو تصفح أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية لتصفح الانترنت.



وتمثل قلة النوم سببا في متاعب صحية خطيرة مثل القلق والاكتئاب، كما يخشى أخصائيون تأثير هذه العادة السيئة على التحصيل العلمي لدى المراهقين والشباب.



