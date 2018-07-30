علماء يكشفون سر تأثير الاكتئاب على النوم

انسامد - 30 يوليو / تموز - نجح العلماء مؤخرا في اكتشاف السبب وراء تأثير حالة الاكتئاب على جودة النوم بعد 100 عام من الأدلة المتزايدة، وذلك وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية. ووجد علماء من جامعة وارويك أن مناطق بالمخ على صلة بالذاكرة قصيرة المدى والمشاعر الذاتية والسلبية لها صلة قوية بالاكتئاب، ويقولون إن هذا ربما يؤدي إلى نقص جودة النوم، والمعاناة للدخول في النوم، عبر دفع من يعانون من الاكتئاب للإسهاب في التفكير في الأفكار السيئة.



وقال البروفيسور جيان فنج فنج، الذي قاد التجربة، انها ستفتح مجالات جديدة لعلاج الآثار الجانبية لعدم النوم الناتجة عن الاكتئاب عبر أدوية جديدة أو حبوب، مشيرا الى إنه تمت ملاحظة العلاقة بين الاكتئاب والنوم لأكثر من مئات الأعوام، والآن بعد تحديد الآليات العصبية لكيفية اتصالهما ببعضهما البعض، توفر هذه النتائج قاعدة عصبية لفهم كيفية ارتباط الاكتئاب بضعف جودة النوم.



ويعاني نحو 216 مليونًا حول العالم من الاكتئاب، من بينهم ثلاثة ملايين في بريطانيا، وأكثر من 16 مليونًا في الولايات المتحدة.



وهناك تقديرات بأن ثلاثة أرباع مرضى الاكتئاب يواجهون صعوبة في الاستغراق في النوم أو غالبًا ما يستيقظون خلال الليل.



وقال العلماء إن الخضراوات والفاكهة في صورتها الأولية أفضل لصحة العقل أكثر من المطهوة أو المعلبة أو المصنعة.



