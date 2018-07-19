حمّام الرمل: لن تستغنوا عنه بعد اليوم

انسامد - 19 يوليو / تموز - يغطي بعض الأشخاص أجسامهم بالرمل الساخن، ما يسمّى بحمّام الرمل.. تعود هذه الممارسة الى بلاد شمال افريقيا ومنها مصر، الجزائر او المغرب، فتتم ممارسة هذا النشاط في كثبان الرمال بين شهري حزيران وأيلول، إذ تتجاوز حرارة الرمل اربعين درجة مئوية. وجذبت هذه الممارسة الكثير من السياح الذين يرغبون في الاستفادة من فوائد الرمل.



و تقول صحيفة النهار اللبنانية انه ترتكز فوائد الرمل على درجة الحرارة العالية التي يطلقها من دون احتراق الجسد، وعلى المعادن التي يحتويها ومنها الماغنزيوم، الكالسيوم، الفوسفور، الكبريت وسترونشيوم و يعمل حمام الرمل علي التخفيف من آلام الروماتيزم، والتهابات المفاصل التنكّسي و تحفيز الدورة الدموية و كذلك علي تحفيز التعرّق وبالتالي إزالة السموم والدهون..و يساعد علي ازالة الجلد الميت ما يسمح بمعالجة بعض الأمراض الجلدية.



و يتم حمام الرمل بان يغطي الشخص جسده بالكامل (من دون الرأس) بالرمل الذي تبلغ حرارته 45 درجة مئوية لمدة 10 الى 15 دقيقة. وبعد الانتهاء، يلف الشخص نفسه بغطاء دافئ لئلا يبرد جسده بسرعة.



لا يمكن لبعض الأشخاص التمتع بحمّام الرمل ومنهم: المصابون بأمراض القلب، بارتفاع ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم، مشاكل في التنفس أو في وظيفة الكلى. كما يجب على الأشخاص، قبل القيام بحمّام الرمل، أن يستشيروا طبيبهم ليتأكدوا مما إذا كان يمكنهم ممارسة هذا النشاط.



