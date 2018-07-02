هرمون أنثوي يسبب الصداع النصفي للرجال

انسامد - 2 يوليو - كشفت دراسة حديثة أن هرمون الإستروجين الأنثوي قد يلعب دورا في الصداع النصفي عند الرجال كما هو الحال لدى النساء.



وأجريت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة الإندبندنت على 39 رجلا بينهم 17 كانوا يعانون من الصداع النصفي العادي، وكانوا جميعا من العمر نفسه وفي حالات صحية عامة متشابهة.



ووجد الباحثون أن الرجال الذين لديهم مستويات أعلى من الهرمون الأنثوي أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي مقارنة مع من يمتلكون مستويات منخفضة منه والإستروجين هو الهرمون الجنسي الأنثوي المسؤول عن تطوير وتنظيم الجهاز التناسلي والخصائص الجنسية الثانوية لدى النساء.



وللإستروجين تأثير على الصداع النصفي لدى النساء وتواتره وشدته، ومع ذلك، فإن العلماء وجدوا أن هذا الهرمون يشارك أيضا في الصداع النصفي عند الرجال. وقال الباحث في الدراسة، الدكتور فان أوسترهوت، من جامعة ليدن الطبية في هولندا، إن "بحثنا وجد مستويات متزايدة من الإستروجين لدى الرجال المصابين بالصداع النصفي، وكذلك أعراضا لانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون".



