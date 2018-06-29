أضرار حروق الشمس على البشرة

أنسامد - 29 يونيو/حزيران - تعتبر الحماية من الشمس من أساسيات
الحفاظ على البشرة في الصيف مع الإبتعاد قدر المستطاع عن الحروق
التي تسبّبها الأشعة فوق البنفسجية، وتحديداً المخاطر الجلدية
والكلف والتصبّغات. اليوم لا بد أن تتابعي مع أنوثة اضرار حروق
الشمس على البشرة لتتعلمي الخطوات الضرورية لحمايتها.
ظهور البقع الداكنة على البشرة
تسبّب حروق الشمس ظهور البقع الداكنة على البشرة، لأن الأشعة تزيد
من إفراز صبغة الميلانين واللون البني الداكن للجلد. لذلك تفادي
حرارة الشمس سواء كانت بشرتك داكنة أو فاتحة لأنها تتأثر بشكل كبير
بأضرار الشمس.
ظهور علامات التقدم في العمر
تزيد حروق الشمس من احتمالية ظهور علامات التقدّم في العمر مع
الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تسيطر على كامل ملامح البشرة،
كونها تُلحق ضرراً بألياف الكولاجين المسؤولة بشكل مباشر عن حيوية
وشباب الجلد.
النمش والكلف
تتسبّب حروق الشمس بظهور النمش والكلف مع مجموعة من البقع الصغيرة
ومتوسطة الاحجام، خصوصاً على البشرة البيضاء كونها أكثر عرضة
لظهور النمش بنسبة كبيرة.
ظهور القشور البنية
تؤدي أشعة الشمس بحروقها إلى ظهور القشور ذات اللونين البني
والأحمر، ويعدّ ذلك من العلامات التي تنذر بالإصابة بمرض السرطان.