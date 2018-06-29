أضرار حروق الشمس على البشرة

أنسامد - 29 يونيو/حزيران - تعتبر الحماية من الشمس من أساسيات الحفاظ على البشرة في الصيف مع الإبتعاد قدر المستطاع عن ‏الحروق التي تسبّبها الأشعة فوق البنفسجية، وتحديداً المخاطر الجلدية والكلف والتصبّغات. اليوم لا بد أن ‏تتابعي مع أنوثة اضرار حروق الشمس على البشرة لتتعلمي الخطوات الضرورية لحمايتها.‏ ظهور البقع الداكنة على البشرة تسبّب حروق الشمس ظهور البقع الداكنة على البشرة، لأن الأشعة تزيد من إفراز صبغة الميلانين واللون ‏البني الداكن للجلد. لذلك تفادي حرارة الشمس سواء كانت بشرتك داكنة أو فاتحة لأنها تتأثر بشكل كبير ‏بأضرار الشمس‎.‎ ظهور علامات التقدم في العمر تزيد حروق الشمس من احتمالية ظهور علامات التقدّم في العمر مع الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تسيطر ‏على كامل ملامح البشرة، كونها تُلحق ضرراً بألياف الكولاجين المسؤولة بشكل مباشر عن حيوية وشباب ‏الجلد‎.‎ النمش والكلف تتسبّب حروق الشمس بظهور النمش والكلف مع مجموعة من البقع الصغيرة ومتوسطة الاحجام، خصوصاً ‏على البشرة البيضاء كونها أكثر عرضة لظهور النمش بنسبة كبيرة‎.‎ ظهور القشور البنية تؤدي أشعة الشمس بحروقها إلى ظهور القشور ذات اللونين البني والأحمر، ويعدّ ذلك من العلامات التي ‏تنذر بالإصابة بمرض السرطان.



لذلك لا بد من تفاديها وحمايتها قدر المستطاع.‏‎