دراسة: المتزوجون أقل عرضة لامراض القلب

انسامد - 22 يونيو / حزيران - كشفت دراسة حديثة أن المتزوجين ربما يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو الوفاة بسبب النوبات القلبية أو السكتات مقارنة بمن يعيشون دون زواج.



استند الباحثون المشرفون على الدراسة الجديدة على فحص بيانات 34 دراسة سابقة شملت أكثر من مليوني شخص تتراوح أعمارهم بين 27 عاما و42 عاما من كافة أنحاء العالم.



وقد وجد الباحثون أن المطلقين والمطلقات أو الأرامل أو أولئك الذين لم يسبق لهم الزواج كانوا أكثر عرضة بنسبة 42 في المئة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأكثر عرضة بنسبة 16 بالمئة للإصابة بأمراض الشريان التاجي وذلك بالمقارنة مع المتزوجين.



وأظهرت الدراسة التي نشر نتائجها موقع ميديكال نيوز توداي أن الرجال والنساء الذين مروا بتجربة الطلاق أكثر عرضة بنسبة 35 بالمئة للإصابة بأمراض القلب، كما أن الأرامل تزداد لديهن فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 16 في المائة.



