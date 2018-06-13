تناول المكسرات للوقاية من امراض القلب

انسامد - 13 يونيو / حزيران - كشفت دراسة طبية حديثة، أن تناول ثلاث حفنات من المكسرات في الأسبوع الواحد، يقلل من احتمالات تعرض الأشخاص بشكل كبير للإصابة باضطرابات القلب والجلطة الدماغية.



وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة فحصت بيانات 60 ألف شخص بالغ في السويد طيلة 17 عاما.



ويعد عدم انتظام ضربات القلب أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بجلطة الدماغ، إذ يزيد احتمال التعرض لها بـ18 في المئة.



ويساعد استهلاك المكسرات أيضا على تقليل خطر الإصابة باحتشاء العضلة القلبية والذي يؤدي إلى عجز العضلة عن ضخ الدم بالصورة المطلوبة.



