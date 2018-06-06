اكتشاف لقاح جديد لمرضي سرطان المخ

انسامد - 6 يونيو / حزيران - أظهرت نتائج دراسة جديدة إمكانية إبقاء مرضى سرطان المخ على قيد الحياة مدة 7 سنوات، من خلال لقاح جديد، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيةو الموقع الطبي العربي الامريكي تحت المجهر .



واختبرت مجموعة من العلماء الأمريكيين حقن "DCVax-L"، وهو نوع من أشكال العلاج المناعي، على أكثر من300 مريض مصابين بورم أرومي دبقي.



وقالت الصحيفة: إن "العلماء اكتشفوا أن اللقاح أبقى المرضى على قيد الحياة في المتوسط لمدة تقل عن عامين بقليل؛ أي حوالي 6 أشهر أكثر من المتوقع، فيما ظل بعض الناجين على قيد الحياة أكثر من 7 سنوات".



ووصفت الجمعيات الخيرية لمكافحة سرطان المخ نتائج الدراسة بالواعدة بشكل ملحوظ، وذلك بعد وفاة وزيرة الدولة البريطانية السابقة تيسا جويل، منذ أسبوعين بعد صراع دام عامًا مع بورم أرومي دبقي.



وأفادت "ديلي ميل" بأن "العلاج التقليدي لأورام المخ يتضمن عملية جراحية يليها علاجان إشعاعي وكيميائي، والمرضى الذين يتبعون تلك الخطوات يعيشون لمدة 15 - 17 شهرًا في المتوسط، وهو رقم تحسن قليلًا على مدى السنوات الماضية".



لكن المرضى الذين شاركوا في تجربة "DCVax-L " تمكنوا من البقاء على قيد الحياة 23 شهرًا إضافيًا، وهي زيادة تتراوح نسبتها من 35 إلى 53%، فيما وصلت المدة إلى 40.5 شهر على الأقل لثلث المرضى تقريبًا، وعلى عكس العلاجين الكيميائي والإشعاعي، لم يسبب لقاح "DCVax-L" أي آثار جانبية لغالبية المرضى.



بدوره، قال الدكتور ديفيد جينكنسون: "نحن بحاجة إلى المزيد من التحليل لبيانات من هذه التجربة والمزيد من الأبحاث في هذا المجال؛ للتأكد من الدور الذي يمكن أن يلعبه العلاج المناعي في المعركة ضد سرطان المخ." وطورت شركة "Biotherapeutics Northwest" للأدوية في ولاية ماريلاند الأمريكية هذا اللقاح، من خلال إنتاجه لكل مريض على حدة بعد عزل خلايا مناعية محددة تعرف باسم الخلايا التغصنية من دم المبحوث.



