هل عصائر الديتوكس مشروبات سحرية لخسارة الوزن ونضارة البشرة

انسامد - 30 مايو / ايار - في السنوات الأخيرة، ذاع صيت مشروبات وعصائر الديتوكس، فهل هذه المشروبات بالفعل مشروبات سحرية لخسارة الوزن ونضارة البشرة وغيرها كثير مما تعد به؟ اقرأ الخبر لتعرف الحقيقة التي كشف عنها الخبراء مؤخراً.



و يقول موقع ويب طب الطبي انه ، في هذه الفترة من السنة تلجأ الكثير من النساء لحميات غذائية قاسية وأنظمة رياضية صارمة وممارسات غريبة للحصول على الجسد المثالي. وبينما ينصح الخبراء دوماً باتباع حمية غذائية متوازنة وبطيئة الوتيرة لتحقيق خسارة صحية في الوزن، إلا أن العديد من النساء يلجأن للحلول السريعة والتي قد لا يكون بعضها صحياً تماماً مثل عصائر الديتوكس.



كشف الخبراء مؤخراً عن أن ما يحدث في الجسم خلال فترة تناولك عصائر الديتكوس قد لا يكون أمراً صحياً تماماً، فهذا النوع من المشروبات- والذي يجعل الجسم بالفعل يبدو أكثر نحافة- قد يتسبب لك بخسارة كميات كبيرة من الماء وقد يلحق الضرر بعضلاتك، وذلك بسبب محتوى هذه المشروبات المنخفض من الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات، الأمر الذي قد يجعلك تبدو أكثر نحافة بينما أنت حقيقة تخسر جزءاً من عضلاتك.



وبينما قد لا يتسبب لك عصير الديتوكس لوحده بالعديد من الأضرار - مقارنة بالأنظمة الغذائية المعتمدة بالكامل فقط على مبدأ الديتوكس-، إلا أن هذه العصائر قد لا تكون صحية تماماً على المستوى التغذوي، إذ تحتوي هذه العصائر (خاصة تلك التي يدخل في مكوناتها أنواع من الفاكهة) على كميات كبيرة من السكر (تقدر ب 6-8 ملاعق صغيرة من السكر)، قد يتسبب تناولها وعلى مدى أيام متتالية في التلاعب بمستويات الجلوكوز والأنسولين على المدى الطويل، خاصة لدى النساء.



كما ينصح الخبراء الفئات التالية بتجنب تناول عصير الديتوكس تماماً: مرضى السكري من النوع الثاني، المصابين بمقاومة الأنسولين، والذين يعانون من الكولسترول المرتفع.



