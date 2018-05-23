تطبيقات التواصل الاجتماعي تنقص حصتك من النوم

انسامد - 23 مايو / ايار - اهتم باحثون كنديون بتقييم سبب عدم حصول الكثير من الشباب على الثماني ساعات اللازمة من النوم يوميًا، فوجدوا أن المشكلة تكمن في قضاء الكثير من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي. ووجدت الدراسة المنشورة علي الموقع الطبي dailymedicalinfo أن أولئك الذين قضوا 60 دقيقة على الأقل على واتساب، فيسبوك أو سناب شات عانى أكثرهم من قلة النوم مقارنة مع أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. وقالت الدراسة أنه كلما زاد استخدامهم للتطبيقات والمواقع، كلما حصلوا على نوم أقل. ونشرت نتائج الدراسة في دورية أكتا بيدياتريكا Acta Paediatrica المختصة بطب الأطفال. اخر الاحصاءات تقول ان 40 % من سكان الوطن العربي يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعيه بشكل دائم مع العلم ان عدد سكان الوطن العربي حسب اخر احصاءات لعام 2017 تجاوز الـ 370 مليون نسمه مع العلم ان المواطن العربي يستخدم 67% من وسائل التواصل الاجتماعي بالافلام و الموسيقى و 20% قضايا سياسية و 13 % قضايا اجتماعية كذلك بحثت الدراسة الارتباط بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأنماط النوم بمشاركة 5،242 من التلاميذ والطلاب الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 20 عامًا. وقد أفاد 73.4 في المائة من المشاركين في الدراسة الاستقصائية بانهم استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ساعة واحدة على الأقل يوميًا. ووجدت الدراسة أن الإناث يقضون وقتا أطول بكثير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من الذكور، لكن الباحثون قالوا أن العلاقة بين استخدام التطبيقات الاجتماعية ومدة النوم لا تختلف حسب الجنس، والآثار السلبية واحدة على كليهما. ووجدت دراسة أمريكية حديثة نشرت نتائجها الشهر الحالي أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قدر كافي من النوم أكثر عرضة لتطور خطر الإصابة بمرض الزهايمر لأن البروتينات السامة في الدماغ تزيد بدون نوم.



