انسامد - 12 مايو / ايار - أظهرت دراسة حديثة نشرتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب أن الاكتئاب لدى كبار السن قد يكون مرتبطا بمشاكل في الذاكرة.



وكشف الدراسة التي نشر نتائجها موقع "ساينس ديلي" أن كبار السن أيضا الذين يعانون من أعراض الاكتئاب ربما لديهم اختلافات هيكلية في المخ، مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم أعراض الاكتئاب.



وأُجريت الدراسة علي 1111 شخصا يبلغ متوسط أعمارهم 71 عاما.



