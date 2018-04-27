الكافايين يقلل من اضطرابات انتظام إيقاع نبض القلب

انسامد - 27ابريل /نيسان - أوضحت مراجعة علمية جديدة أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة والشاي المحتويين على الكافيين، بكمية معتدلة قد يكونون أقل عرضة للإصابة باضطرابات انتظام إيقاع نبض القلب Arrhythmias.



ووجدت الدراسة الجديدة التي نشرتها صحيفة الشرق الاوسط أن تناول الكافيين من القهوة والشاي، وهما من المشروبات الأعلى شعبية، يرتبط بخفض معدلات الإصابة بحالة «عدم انتظام إيقاع نبض القلب»، ولكن الباحثين شددوا على أن تناول مشروبات الطاقة التي تحتوي على مستويات عالية من الكافيين غير ملائمة لأي شخص لديه إصابات بأحد أمراض القلب.



وتأتي نتائج هذه الدراسة الجديدة لتضع النقاط على الحروف حول توضيح حقيقة العلاقة بين تناول الكافيين من مصادره الطبيعة، كما في الشاي والقهوة، وبين احتمالات تسبب ذلك باضطرابات مرضية في انتظام إيقاع نبض القلب، وخاصة احتمالات تسبب ذلك بتفاقم حالة المرضى المُصابين أصلاً بأحد أنواع الاضطرابات المرضية في انتظام إيقاع نبض القلب.



كما أضافت الدراسة تأكيد حقيقة أخرى تتعلق بالفرق بين تناول المشروبات الطبيعية المحتوية على الكافيين، كالشاي والقهوة، وبين تناول مشروبات غير طبيعية تحتوي على الكافيين، مثل مشروبات الطاقة الضارة بانتظام إيقاع نبض القلب. والأمر الثالث الذي قدمته هذه الدراسة الجديدة هو إضافة مزيد من التوضيح لإزالة الانطباعات السلبية الشائعة سابقاً حول شرب القهوة بالذات واحتمالات تسببها بأضرار صحية على القلب والأوعية الدموية، وهي التي يتوالى تأكيد نتائج الدراسات الطبية الحديثة عدم صحة ذلك بل إن شرب القهوة باعتدال قد يكون له فوائد صحية للقلب والأوعية الدموية والكبد والوقاية من مرض السكري وغير ذلك من الفوائد الصحية التي لاحظتها نتائج عدة دراسات طبية حديثة.



ووصفت مجلة الكلية الأميركية لطب القلب ACC، التي نشرت هذه الدراسة ونتائجها ضمن عدد 16 أبريل (نيسان) من مجلة JACC: Clinical Electrophysiology، أن المراجعة العلمية للباحثين هي «State - Of - The - Art - Review»، أي أنها «دراسة مراجعة علمية لأحدث ما تم التوصل إليه حتى هذه اللحظة». وكان عنوان الدراسة: «الكافيين واضطرابات إيقاع نبض القلب: الوقت لطحن الأدلة».



وقال الباحثون في مقدمة الدراسة: «القهوة هي منبه، وتناولها هو الأكثر شيوعاً من قبل الناس لتحسين مستوى الإدراك المعرفي للدماغ لديهم. وبسبب تأثير الكافيين على تنشيط العقل وزيادة معدل ضربات القلب، فلقد تم افتراض أن شرب القهوة المحتوية على الكافيين، قد يسهم في التسبب بحصول اضطرابات وعدم انتظام في الإيقاع الطبيعي لنبض القلب.



وغالباً ما يعتمد هذا الافتراض السائد بين عموم الناس على القصص وليس على أدلة علمية، ومع ذلك، فإن هذا الافتراض انتشر في الوسط الطبي، ما جعل أكثر من 80 في المائة من الأطباء في الولايات المتحدة يُوصون بالامتناع عن أو الحد من تناول الكافيين للمرضى الذين يعانون من خفقان في القلب أو تم تشخيص إصابتهم بأحد أنواع أمراض اضطرابات إيقاع نبض القلب».



وتشير نتائج الأبحاث المكثفة على مدى العقد الماضي إلى أن الكثير من المعتقدات الشائعة على نطاق واسع بشأن الكافيين قد لا تكون قائمة على الأدلة. وأجرينا هذه الدراسة التي تقدم مراجعة تفصيلية للدراسات المنشورة لتحديد التفاعلات فيما بين القهوة والشاي واضطرابات إيقاع نبض القلب».



