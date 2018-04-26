زيت الليمون: فوائد مدهشة للصحة والجمال

انسامد - 26 ابريل / نيسان - يتميز زيت الليمون بالعديد من الخصائص التي تجعله من أكثر الزيوت الهامة للصحة والجمال، حيث يحتوي على أكثر من عنصر مفيد في مكوناته.



تعرف على فوائد زيت الليمون وإجعله أحد العناصر الأساسية في منزلك.



فوائد زيت الليمون الصحية لزيت الليمون العديد من الفوائد الصحية والنفسية، وأبرزها: تعزيز جهاز المناعة: فيجعله أكثر فاعلية ويقوي وظائفه لأنه غني بمجموعة فيتامينات تساعد في تنشيط خلايا الدم البيضاء، ومقاومة الأمراض وخاصةً الخاصة بموسم الشتاء مثل البرد وتخفيض الحرارة.



تنشيط الدورة الدموية: وتحفيز حركتها في الجسم.



الحماية من الأمراض الوبائية: مثل مرض التيفوئيد ومرض الملاريا.



علاج مشكلات الجهاز الهضمي: حيث يساهم في القضاء على التقلصات وتخليص البطن من الفضلات والغازات.



تخفيض ترسب الكوليسترول في الدم: وبالتالي الحفاظ على صحة القلب.



الحفاظ على صحة الفم والأسنان: لإحتواءه على مكونات مطهرة، كما أنه يقضي على رائحة الفم الكريهة.



تقليل الشعور بالتوتر: فمن المعروف عن الليمون أنه مهدىء طبيعي، ومع المكونات الإضافية لزيت الليمون تزداد فوائده في الشعور بالإسترخاء وتقليص الإجهاد والتعب، وبالتالي يساعد في النوم بصورة أفضل.



فوائد زيت الليمون الجمالية ولزيت الليمون أيضاً فوائد عديدة متعلقة بالجمال، وأهمها: التنظيف العميق للبشرة: فيحميها من الجراثيم ويساعد في تضييق المسام الواسعة.



تفتيح لون البشرة: من الفوائد التي تميزه عن غيره من الزيوت أنه يساعد في جعل البشرة أكثر بياضاً كما أنه يخلصها من البقع الداكنة.



تقوية الشعر وحمايته: وكذلك زيادة لمعانه وتقليل فرص تساقط الشعر وظهور القشرة، ولذلك يفضل وضعه على الشعر وتدليكه به من الجذور.



معالجة مشاكل البشرة: مثل حب الشباب والبثور التي تسبب مظهراً مزعجاً في الوجه.



تأخير ظهور التجاعيد: لأنه يزيد من مرونة الجلد ويساعد في تنشيط الخلايا.



ويفضل وضع زيت الليمون على البشرة قبل النوم للحصول على أقصى فائدة ممكنة.



