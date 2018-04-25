وصفة الديتوكس لتطويل الشعر خلال أسابيع

أنسامد - 25 إبريل/نيسان - هل فكرتِ يوما أن مشاكل الشعر قد تعود إلى تراكم السموم على سطح فروة الرأس؟ للإجابة عن هذا التساؤل عليكِ معرفة أن كثرة استخدام منتجات الشعر يمكن أن يسبب انسداد المسام، وهو ما يؤثر على صحة الشعر ونموه ولمعانه، ويؤكد الخبراء أن فروة الرأس تحتاج إلى روتين من الديتوكس للتخلص من السموم والجلد الميت الذي يتراكم على سطح فروة الرأس، ويعوق تغذية الشعر ويتسبب في تلفه وتساقطه، لا سيما وأن إزالة السموم والأتربة والجلد الميت يضمن لكِ شعراً صحياً وطويلاً خلال وقت قياسي.



خلطة الديتوكس: ملعقة صغيرة من صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) ملعقة كبيرة من زيت الزيتون 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة تُمزج المكونات جيداً ثم تُطبق منها كمية وفيرة من الماسك على فروة رأسكِ باستخدام أطراف أصابعكِ مع التدليك بحركة دائرية لطيفة؛ حيث يساعد التدليك على تحفيز فروة الرأس، وتنشيط الدورة الدموية، كما يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تتسبب في انسداد المسام، ثم يُغطى الشعر بكاب بلاستيك، لمدة 20 دقيقة، ثم يُشطف الشعر جيداً بالشامبو التقليدي الذي اعتدتِ عليه.



بعد الانتهاء من الروتين السابق يُفضل شطف الشعر بخل التفاح المخفف بنسبة 1:1؛ حيث يساعد على قتل البكتيريا التي تسبب القشرة وحكة فروة الرأس، فيصبح شعركِ نظيفاً وصحياً ولامعاً لمزيدً من التألق.



قبل استخدام الوصفة السابق ذكرها على فروة الرأس بالكامل يجب أن يتم تجربتها على جزء صغير من فروة الرأس، مع الانتظار لدقائق ومتابعة التطورات، فإذا شعرتِ بحكة أو احمرار الجلد فهذا يعني أن القناع غير مناسب لك وأنكِ تعانين من حساسية تجاه أحد المكونات، فحتى إن كانت مكونات طبيعية وآمنة يمكن أن تسبب تهيجاً بسطح الجلد للنساء اللاتي يعانين من البشرة شديدة الحساسية.



يمكنكِ تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً على الأكثر؛ حتى لا تؤذي فروة الرأس، كما يفضل عدم استخدام الأدوات الحرارية مباشرة بعد هذه الوصفة بينما، يفضل أن تُطبق قبل النوم أو في عطلة الأسبوع.



