القهوة تؤثر في النظام الغذائي و تستخدم كماسك للوجه

انسامد - 26 مارس / اذار - يعاني عدد كبير من الأفراد الذين يتبعون أنظمة غذائية ثبات وزنهم على رغم اتباع كل التعليمات الخاصة بالنظام، وهذا يرجع لتناولهم بعض المنبهات التي تزيد الوزن من دون أن يشعروا.



يقول استشاري التغذية والسمنة والعلاج الطبيعي، الدكتور أحمد حسين، إن كثرة المنبهات، كالقهوة والنسكافيه، تؤدي بشكل واضح إلى الأرق والإدمان على النسب التي تدخل الجسم منها، كما تعمل على زيادة معدلات ضربات القلب والصداع والعصبية، بالإضافة إلى أنها تزيد معدلات الدهون الثلاثية بالجسم مما يؤثر في عضلة القلب.



يوصي حسين بضرورة الإقلال من المنبهات وبخاصة بالنسبة للحوامل والأطفال والأشخاص العصبيين، وأكد أن الاستخدام الطبيعي بمقدار فنجان يومياً لا يؤثر سلباً في النظام الغذائي المتبع.



و من جانبها اكدت خبيرة التجميل نانيس سليم أن القهوة ليست مجرد مشروب لكنها مستحضر تجميلي رائع ومفيد، إذ تستخدم في تحضير العديد من الماسكات الطبيعية التي تفيد البشرة، حيث تحتوي حبيباتها على مضادات طبيعية للأكسدة تُجدد جلد البشرة وتعالج المشاكل المختلفة التي تصيبها مثل الهالات السوداء والشيخوخة المبكرة والبقع وغير ذلك. فمن خلال المداومة على ماسكات القهوة المختلفة تستطيعين التخلص من الهالات تحت العين، والقضاء على البقع المختلفة، وفوق ذلك تأخير ظهور علامات الشيخوخة على البشرة، ولا سيما أن القهوة لها قدرة غير عادية على النفاذ داخل مسام البشرة وتنظيفها بشكل كلي.



وقد أكدت دراسات عدة أن القهوة تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وحماية الجلد من أشعة الشمس الضارة، وتقدم نانيس في ما يلي العديد من الماسكات التي تدخل فيها القهوة وتعطي نتائج إيجابية لبشرتك تغني عن الذهاب لصالونات التجميل مرتفعة التكاليف.



