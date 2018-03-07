أكثر من 10 أمراض تصيب النساء أضعاف الرجال

انسامد - 7 مارس / اذار - طبيعة جسم المرأة وتركيبتها البيولوجية، تجعل من أمراض معينة تصيبها أكثر من الرجل. وبغضّ النظر عن أمراض الحمل والولادة والرضاعة، ومن منطلق التوعية، جمعنا لكِ تلك الأمراض، التي وردت ضمن أبحاث عملية مختلفة، في القائمة الآتية: • الصداع النصفي: وهو يصيب النساء أكثر، وبمعدل كل ثلاث نساء مقابل رجل واحد.



• هشاشة العظام: الحمل والرضاعة وخلل الهرمونات في سن اليأس والدورة الشهرية، تجعل المرأة أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من الرجل.



• التهابات المفاصل: المرأة معرضة لالتهابات المفاصل بمعدل الثلثين أكثر من الرجل.



• التصلب اللويحي: وهو مناعي مزمن يصيب النساء بمعدل ثلاثة أضعاف الرجل.



• سرطان الغدة الدرقية: وهو من أكثر أنواع الأمراض شيوعًا لدى النساء، ويصيب النساء بمعدل ثلاثة أضعاف الرجل.



• الذئبة الحمراء: وهو مرض يصيب فروة الرأس، ويكاد يكون نادر الحدوث عند الرجل، فمقابل كل تسع نساء مصابات به، هنالك رجل واحد مصاب.



• الاكتئاب: وهو من الأمراض النفسية الشائعة، وترتفع نسبة إصابة النساء به نظرًا لطبيعتهنّ العاطفية أكثر من الرجل.



• متلازمة التعب المزمن: وهي من الأمراض التي تصيب النساء بنسبة أربعة أضعاف الرجل، وتسبّب الخمول والتعب الدائم.



• القولون العصبي: وهو واحد من أمراض الجهاز الهضمي التي تؤثّر على المرأة أكثر من الرجل.



• مرض الصدفية: تشير الدراسات إلى أنَّ المرأة أكثر عرضة للمرض من الرجل.



• مرض السكري: سوء التغذية والحمل والرضاعة، والضغوط النفسية والاجتماعية، تجعل المرأة أكثر عرضة للإصابة بالسكري من الرجل.



