تناولي الفيتامينات من مصادرها الطبيعية لصحة أفضل

انسامد - اول مارس / اذار - يلاحظ أنَّ العديد من الأشخاص، وخصوصًا النساء منهم، لا يحبّذنَ تناول الخضر والفواكه، لذلك قد يتعرضن للنقص في بعض أنواع الفيتامينات المهمّة للجسم، ولا سيّما الفيتامين "سي" المهمّ لتقوية مناعة الجسم.



اختصاصية التغذية ومالكة عيادة Diet of the town، عبير أبو رجيلي، تطلع قراء وقارئات "سيدتي نت" في الآتي، على أبرز الفيتامينات التي يمكن أن تنقص في الجسم، في حين أنها ضرورية جدًّا لصحته: _ الفيتامين "سي" C: موجود بوفرة في الخضر مثل: البروكلي، والفلفل، والليمون الحامض، والفاكهة مثل: الليمون، والكريب فروت، والكيوي، والجوافة. ففي حال كان نظامكِ الغذائي خاليًا من هذه الأصناف الغذائية الصحيّة، ولا تتناولين مكمّلات غذائية من فيتامين "سي"، فمن المؤكد أنّ جسمكِ يعاني نقصًا في هذا الفيتامين الجبّار والمفيد جدًّا لجهاز المناعة، ولإنتاج الكولاجين ومحاربة عوامل التقدم في السن.



_ الفيتامين "أ" A: يتوافر فيتامين "أ" في الفواكه والخضر الصفراء أوالبرتقالية اللون.



مهمٌّ جدًّا لصحة النظر، ولنضارة وصحة البشرة والجلد. احرصوا على تناول الأنواع الغنية به، لضمان الحفاظ على مستويات جيدة من فيتامين A في جسمك.



_ الفيتامين "بي12" B12 :إذا كنتم تتبعون نظامًا غذائيًّا نباتيًّا، فقد تعانون نقصًا في الفيتامين "بي 12" الموجود بوفرة في المنتجات الحيوانية.



يتجنّب كثيرون تناول الدهون والمكسرات، وقد يقومون بإلغائها من النظام الغذائي الخاص بهم، لذا قد يتعرضون أكثر من غيرهم لنقص في الفيتامين "أي"، الذي يُعتبر واحدًا من أقوى مضادات الأكسدة، حيث يعمل على دعم وتعزيز جهاز المناعة، ويحارب البكتيريا والفيروسات، فيما هو متوافر في الجوز واللوز والفستق، وفي الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون.



_ الفيتامين "إي" E : يتجنّب كثيرون تناول الدهون والمكسرات، وقد يقومون بإلغائها من النظام الغذائي الخاص بهم، لذا قد يتعرضون أكثر من غيرهم لنقص في الفيتامين "أي"، الذي يُعتبر واحدًا من أقوى مضادات الأكسدة، حيث يعمل على دعم وتعزيز جهاز المناعة، ويحارب البكتيريا والفيروسات، فيما هو متوافر في الجوز واللوز والفستق، وفي الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون.