سبع فوائد مذهلة للشيكولاتة الداكنة

انسامد - 26 فبراير / شباط - تُصنع الشيكولاتة من بذور الكاكاو التي يتم حصدها من أشجار الكاكاو، وهذا يعني أن أصل الشيكولاتة نبات ويمكن اعتبارها أكلة صحية مثل طبق السلطة، فهي تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية المذهلة. ونقصد هنا على وجه الخصوص الشيكولاتة الداكنة أو الخام والتي تخلو من أية إضافات مثل الحليب أو السكر. إليك هنا أشهر فوائد الشيكولاتة الداكنة لجسم الإنسان.



١- من فوائد الشيكولاتة الداكنة أنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم ومنع تصلب وانسداد الشرايين مما يساعد على وقاية القلب من الكثير من الأمراض خاصة الجلطات المفاجأة.



٢- تعمل الشيكولاتة على تحسين الحالة المزاجية والتقليل من التوتر والإجهاد، وتجعلك تشعرين بقدر أكبر من السعادة والفرح. هذه المعلومة ليست وهمية كما يعتقد البعض ولكنها حقيقية حيث أثبتت الدراسات أن من فوائد الشيكولاتة أنها غنية بمركبات كميائية تحفز الجسم على إفراز هرمون الإندروفين المضاد للاكتئاب، وهو الهرمون الذي يسمى هرمون السعادة.



٣- ومن فوائد الشيكولاتة الداكنة، أنها تحتوي على الألياف والمعادن المغذية التي يحتاجها الجسم كما أنها تعطيك إحساسا بالشبع لفترة طويلة. لذا تعتبر وجبة خفيفة ومثالية لتناولها بين الوجبات الرئيسية.



٤- تتمتع الشيكولاتة الداكنة باحتوائها على مادة الكافيين المنبهة، فيمكنك تناولها خلال المذاكرة أو العمل لتساعد عقلك على البقاء نشيطة ومستيقظة.



٥- أيضا من فوائد الشيكولاتة الداكنة، التقليل من فرص الإصابة بتجاويف الأسنان.



٦- تحتوى الشيكولاتة الداكنة على معادن مثل البوتاسيوم والحديد والماغنيسوم. وعندما تشعرين بالدوار فقطعة من الشيكولاتة سوف تتولى الأمر.



٧- تعمل الشيكولاتة الداكنة كمهدئ طبيعي، فهي غنية بمادة السيروتونين التي تلعب دورا بارزا فى تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر وكثرة التفكير وتحسين المزاج.



