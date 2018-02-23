أثناء ممارسة الرياضة.. الموسيقى تخفف الألم

انسامد - 23 فبراير / شباط - كشفت دراسة حديثة أن الموسيقى تخفف من الشعور بالألم، خاصة خلال ممارسة التمارين الرياضية، هذا وأثبت العلم الحديث أن الموسيقى تؤثر على الجهاز العصبي.



ووفقا لموقع العربية نت، وضع علماء من ألمانيا منظومة "جيمين" الموسيقية الرياضية، التي تبعث نغمات موسيقية مختلفة تتناسب وحركة الرياضي خلال قيامه بتمارين اللياقة البدنية، حيث يبدو الأمر كأنما الرياضي يشحن شخصيا موسيقى ترافق حركاته الشخصية.



وقد اكتشف علماء معهد ماكس بلانك للعلوم المعرفية والعصبية في مدينة لايبزغ، أن هذه الطريقة في تنفيذ تمارين اللياقة البدنية تخفض من حدة الشعور بالألم، حيث بعد 10 دقائق من التدريب انخفض الشعور بالألم بنسبة 10%، وعند بعضهم بلغت هذه النسبة 50%.



يذكر أن دراسات سابقة قد خلصت إلى أن الموسيقى تحد كثيرا من الألم والقلق، وأكدت انخفاض الشعور بالألم عند ممارسة الرياضة، بيد أنه مع هذه المنظومة الجديدة يبدو هذا التأثير أكثر وضوحا.



