هل تسبب القهوة مرض السرطان

انسامد - 20 فبراير / شباط - تُعتبر القهوة ، من دون أدنى شك، المشروب الأول في العالم اجمع و في الشرق الاوسط بشكل خاص . ولكن هل وجود مادة الأكريلاميد في القهوة يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان؟ طالبت منظمة حماية المستهلكين في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، المؤسسات التي تبيع القهوة مثل "ستارباكس" بتحذير المستهلكين من المخاطر التي يمكن أن ينطوي عليها شرب القهوة.



وقد تمَّ تحديد مادة الأكريلاميد على أنها من "المسرطنات المحتملة" من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وهي إحدى الوكالات التابعة لمنظمة الصحة العالمية. والأكريلاميد يوجد بشكل أساسي في السجائر، وفي الأطعمة المشوية والمدخنة، مثل: التوست، ورقائق البطاطا الشيبس، وحبوب الإفطار، وحبوب القهوة وغيرها، ويتحول الأكريلاميد إلى مادة غليسيداميد Glycidamide بواسطة عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وهو مركّب يُعتقد أنه يسبب تغييرًا وتلفًا في الحمض النووي.



ولهذا السبب يقوم مجلس التعليم والبحوث حول السموم في كاليفورنيا، بمقاضاة عدد من الشركات التي تصنّع أو تبيع القهوة (مثل ستاربكس) لأنها لم تقم بتبليغ زبائنها حول المخاطر المحتملة لشرب القهوة.



ووفقًا لشبكة "سي إن إن" فإنَّ هذه الشركات "لم تقدّم إعلانًا واضحًا ومعقولًا" إلى المستهلكين المعرّضين لتناول الأكريلاميد.



إعلانات تشير إلى مخاطر شرب القهوة ويطالب المجلس في كاليفورنيا إذا وافق القاضي على هذه القضية، أن تعمل الشركات على وضع إعلانات أمام الكاونتر أو على الجدران، تحت نظر الزبائن حول الأكريلاميد، وأن توضح المخاطر المحتملة لشرب القهوة.



في جلسة الاستماع الأولى أمام المحكمة قالت شركات القهوة إنّ مستوى الأكريلاميد الموجود في مشروب القهوة، يُعتبر آمنًا على الصحة، كما أنّ فوائد شرب القهوة لصحة الإنسان تفوق كثيرًا تلك المخاطر المحتملة.



