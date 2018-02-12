خمسة أمراض خطرة تكشفها العيون

انسامد - 12 فبراير - تأخذ كل امرأة وقتها في الصباح للتمعّن في المرآة، ولتطبيق المكياج والعناية بالجمال. لكن، ما تعلمه هو أنّ مكياج العيون تحديدًا قد يُخفي الكثير عن وضعها الصحي. لذلك غدًا، لن تنظري إلى نفسكِ بالطريقة ذاتها في المرآة، عندما تتعرفين إلى بعض الإشارات التي تشي بأمراض مختلفة.



تعانين ضغط الدم المرتفع عادة ما يطلق على ارتفاع ضغط الدم الشرياني "القاتل الصامت"، لأنه يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، أو السكتة الدماغية، إذا لم تتم معالجته في الوقت المناسب. ليس له أعراض واضحة، سوى من خلال العينين. فهو يتسبب بتضيّق الأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية.



فإذا ذكر لكِ طبيب العيون هذا الأمر، فلا تتأخري عن أخذ موعد مع طبيب القلب.



نقص فيتامين A إذا كنتِ تجدين صعوبة في الرؤية خلال الليل، فإنّ هذا، إشارة إلى احتمال حاجتكِ إلى نظام غذائي غني بالخضروات، والفواكه البرتقالية والصفراء، (من أجل البيتا - كاروتين)، والأسماك الدهنية (من أجل فيتامين "أ" A). ونقص هذا الفيتامين، يسبب زوال عامل صبغي يدعى رودوبسين، والذي يتحكم بالطريقة التي تلاحظ بها أعيننا الضوء.



والحل: تناولي الجزر والبطاطا الحلوة، والسبانخ والمانغو.



مرض التهابي منذ أسبوع وأنتِ تستيقظين وعيناكِ مؤلمتان ومحتقنتان بالدم، من دون أن تكوني قد أمضيتِ الليل بطوله من دون نوم؟ هذا الألم وهذا الاحمرار يشير على الأرجح إلى وجود التهاب في القزحية، والتهاب العين قد يشير في الغالب إلى وجود التهاب في مكان آخر من الجسم.



مرض كرون والتهاب المفاصل الروماتويدي أو الصدفية، من بين الأمراض الالتهابية التي تُحدث مثل هذه العوارض في عيني الشخص الذي يعاني هذه الأمراض.



خلل في الغدة الدرقية انظري جيدًا إلى صوركِ الفوتوغرافية، أو صور السيلفي، إذا تكوّن لديكِ الانطباع أنّ نظرتكِ تشبه نظرة حيوان، تفاجأ بأضواء سيارتكِ الأمامية، فعلى الأرجح أنّ ذلك إشارة إلى وجود خلل في الغدة الدرقية. العيون المنتفخة قد تشير إلى أنّ الغدة الدرقية تعمل بشكل مفرط، وبالتالي تنتج هرمونات تهاجم العضلات والأنسجة في محيط العين.



الحساسية هل تعانين وجود هالات سوداء حول العينين، لن يستطيع النوم طوال الليل أو جلسة مكياج إخفاءها ؟ أنتِ تعانين على الأرجح الحساسية الأنفية. وفي واقع الأمر، إذا استنشقتِ الغبار أو حبوب الطلع، أو شعر الحيوانات، أو أية عوامل أخرى تسبب الحساسية، فإنّ من شأن ذلك أن يطلق تدفّق الدم (وردود فعل أخرى)، إلى تحت العينين. ويمكن ملاحظة ذلك على الفور، لأنَّ الجلد عند هذه المنطقة يكون أكثر رقةً بكثير من باقي الجسم. استشيري أخصائي الأمراض الجلدية ليساعدكِ على تحديد العوامل التي تسبب لكِ الحساسية، وسوف يصف لكِ دواءًا مضادًّا للهستامين، سوف يزيل هذه العلامات السوداء تحت العينين.



