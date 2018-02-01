حيل سريعة لاطلالة جذابة قبل عيد الحب

انسامد - اول فبراير / كانون ثاني - يوم الحب 14 فبراير يجتمع العشاق للاحتفال بعلاقة الحب التي تربطهم وما تمثله بالنسبة لكل منهم. بالنسبة للنساء والفتيات، لا يقتصر الاحتفال بهذا اليوم فقط على اختيار هدية مناسبة للشريك، لكن تحرص كل منهن على الحصول على إطلالة جمالية جذابة وساحرة.



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و بمناسبة عيد الحب ايضا ..يقدم الخبراء نصائح عدة للعناية بالبشرة هل تعانين من مشكلة حب الشباب، وتشعرين بالإنزعاج من ظهورها على بشرتكِ؟ هل تبحثين عن طرق طبيعية لإزالة حب الشباب؟ لا تقلقي سيدتي الحل لدينا، وسوف تجدينه من خلال متابعتكِ لهذا المقال، الذي نقدم فيه بعض الحيل السحرية للتخلص من حب الشباب بشكل سريع قبل قدوم عيد الحب.



النوم الكافي و إزالة بقايا الماكياج لكي يتم إزالة حب الشباب بشكل سريع وفعال، عليكِ بالحفاظ على ساعات نومكِ. فلابد من النوم بشكل كافي والابتعاد عن السهر طوال الليل لأن هذه العادة تزيد من ظهور حب الشباب. كما أنه لابد من إزالة المكياج من على بشرتكِ قبل النوم حتى لا تتسبب في ظهور البثور السوداء على الوجه.



تقشير البشرة ومعجون الأسنان من النصائح المفيدة جدًا للتخلص من حب الشباب بشكل سريع وبطريقة طبيعية هي تقشير البشرة، نظرًا لأن هذه العملية من أهم الخطوات التي تحافظ على سلامة وصحة البشرة، ومعالجتها من أي مشكلة جمالية. تساعد عملية تقشير البشرة على التخلص من خلايا الجلد الميتة، وتزيل طبقات الجلد الداكنة من على الوجه. تساعد أيضًا على تنظيف مسام البشرة من البكتيريا والجراثيم المسببة لظهور حب الشباب. يقوم تقشير البشرة بدوره في التخلص من الزهم وتراكم الزيوت الدهنية من على البشرة، والتي تكون من أحد أسباب ظهور حب الشباب. ومن الحيل السحرية التي يمكنكِ اتباعها للتخلص من حب الشباب في وقت قصير هي وضع معجون الأسنان على البثور الموجودة على بشرتك قبل النوم. وهذا ليس معناه أن توزعي معجون الأسنان على كامل وجهكِ، ولكن قومي بوضع بعض النقاط القليلة من معجون الأسنان العادي وليس الجل على البثور الفردية في وجهك كل ليلة، وسوف تلاحظين الفرق.



عجينة الأسبرين من الطرق العبقرية لإزالة حب الشباب هي استخدام عجينة الأسبرين على وجهكِ. حيث يمكنكِ صنع عجينة الأسبرين بنفسكِ داخل منزلكِ بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك بهدف التخلص من البثور السوداء وحب الشباب بصورة طبيعية. تعد عجينة الأسبرين من أروع الحيل المستخدمة لعلاج مشكلة حب الشباب المزعجة. يعتبر الأسبرين من مضادات الإلتهابات القوية التي تحتوي على حمض الساليسيليك المعالج لحب الشباب. لذلك، عليكِ بتحضير عجينة الأسبرين من خلال طحن حبتين من الأسبرين، وأضيفي لهما ملعقة من العسل وملعقة من الماء. بعد ذلك، وزعي الخليط على البثور والحبوب السوداء الموجودة على بشرتكِ. اتركيه لمدة عشر دقائق، ثم بعد ذلك قومي بغسل وجهكِ بالماء البارد. كرري هذه الخطوة ثلاث مرات أسبوعيًا وستلاحظين الفرق.



وصفة الثوم مع اتباعكِ لجميع هذه الخطوات للتخلص من حب الشباب، احرصي أيضًا على استخدام وصفة الثوم الطبيعية بشكل منتظم، وذلك لكي تساعدكِ على إزالة حب الشباب والرؤوس السوداء التي تتكون على بشرتكِ بشكل فعال وفي أقل وقت ممكن. يعتبر الثوم من أهم النباتات الطبيعية الغنية بالمواد المضادة للأكسدة، التي تقوم بدورها في قتل البكتيريا والفيروسات التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب. لذلك، أحضري وصفة الثوم من خلال هرس فصين من الثوم ثم قومي بدهن مكان الحبوب بهما، واتركي الخليط لمدة نصف ساعة. بعد ذلك، اغسلي وجهك بالماء الدافئ، ثم مرري قطعة من القطن تم غمسها بماء الورد على بشرتكِ.



زيت شجرة الشاي والثلج من ضمن الخطوات والحيل المذهلة في القضاء على مشكلة حب الشباب، هي استعمال زيت شجرة الشاي على بشرتكِ. إدهني كل يوم الحبوب والبثور السوداء الموجودة على بشرتكِ بزيت شجرة الشاي، وذلك لأنه يعمل على استهداف جذور حب الشباب، والتخلص منها سريعًا. كما يمكنك تمرير مكعب من الثلج صباح كل يوم على مكان الحبوب في وجهكِ. وذلك من أجل تخفيف الاحمرار والإلتهاب والانتفاخ الذي يتركه حب الشباب.