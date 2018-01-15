تحذيرإلى مرضي السكري .. اختر حذاءك بدقة

انسامد - 15 يناير / كانون ثاني - يحتاج مرضى السكري ليس فقط لنظام غذائي خاص بل أيضا لاحتياطات أخرى تشمل حتى مقاس الأحذية التي يرتدونها.أي أن اختيار مقاس الحذاء الخاطئ قد يكون خطرا على صاحبه مريض السكري، فعادة ما ينصح الأطباء مرضى السكري خاصة اولئك الذين يحتاجون باستمرار لحقن الأنسولين بمراعاة عدم إصابة أقدامهم بأي جرح أن ذلك يسبب مضاعفات قد تؤدي لبتر القدم.



وتشمل هذه النصائح ارتداء أحذية مريحة، والتزام الحذر البالغ خلال قص الأظافر.



لكن دراسة أجرتها جامعة دوندي في اسكتلندا بالمملكة المتحدة على عينة من مائة مصاب بالسكري أظهرت أن 37 منهم فقط يرتدون أحذية ذات مقاس مناسب.



يشار إلى أن القدم قد تصاب بتقرحات او جروح لا يلحظها الإنسان بسبب ضعف الاحساس العصبي بالألم فيها خاصة في الأصابع .وغالبا ما تأتي هذه الإصابات من الاحذية سواء الواسعة او الضيقة.



وعند مريض السكر تلتئم الجروح بصعوبة بالغة تعرض المريض عرضة للعدوى التي قد تؤدي مضاعفاتها لبتر الأصابع او القدم أو حتى الساق بأكملها وقال رئيس فريق البحث د. جراهام لييز إن معظم المقاسات الخاطئة لدى أفراد العينة كانت في عرض الحذاء.



وأوضح أن الاختلاف في المقاسات جاء عند البعض احيانا بسبب اختلاف موديل الحذاء من مصنع إلى آخر.



ويزيد من هذه المشكلة أن بعض المرضى يختارون الحذاء الاصغر مقاسا لاعتقادهم بأن ضغطه على القدم يسبب لهم ارتياحا.



ولذلك ينصح الأطباء مرضى السكري باجراء فحوص يومية على اقدامهم للتأكد من عدم وجود خدوش او جروح صغيرة قد تسبب مشكلات.



وفي بحث د. لييز ظهر أيضا أن 29 % يلتزمون باجراء هذا الفحص و22 % لم يقوموا به على الاطلاق.



من جهته طالبت أندريا بارنز أخصائي العناية بالقدم في جامعة أولستر الشركات المصنعة للاحذية بمراعاة ظروف مرضى السكري ليس فقط من خلال المقاسات ولكن بتصميم أحذية مريحة أكثر خاصة من ناحية الاتساع.



وتشهد المملكة المتحدة زيادة ملحوظة في اعداد المصابين بالسكري ومن اهم المشكلات التي تواجههم العناية بأقدامهم.



