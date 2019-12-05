دراسة:مواد التجميل ملوثة ببكتيريا قاتلة

انسامد 5 ديسمبر - كانون الاول - الغالبية العظمي من مواد التجميل مثل الماسكارا و احمر الشفاة و كذلك الادوات المستخدمة مثل الاسفنجات و الفرشات التي غالبا ما تكون ملوثة بنوع من الباكتيريا القاتلة مثل المكورات العنقودية .



ويرجع ذلك الي عدم التنظيف الجيد للادوات المستخدمة او استخدام المواد بعد تاريخ صلاحيتها ..لذلك عدم وجود عناية مناسبة وهذه الرعاية السيئة تجعلهامجالات مثالية لتكاثر البكتيريا.



وفقا لدراسة اجريت في بريطانيا تحتوي تسعة من كل عشرة منتجات على بكتيريا قادرة على التسبب في أمراض تتراوح من التهابات الجلد إلى أمراض الدم ، إذا ما استخدمت بالقرب من العينين أو الفم أو الجروح و هذا يتسبب في خطورة شديدة للاشخاص ذوي المناعة الضعيفة و هم الاكثر عرضة للاصابة بالالتهابات البكتيرية .



تقول الدراسة ان 93 في المائة من الاسفنج المستخدم في وضع الماكياج يكون الاكثر تلوثا بالبكتيريا خاصة اذا لم يكن قد تم تنظيفها نهائيا بالاضافة الي 64 بالمائة اي اكثر من الثلثين تكون الاسفنجة قد سقطت علي الارض اثناء الاستخدام بالاضافة الي الطريقة المعتمدة لحفظ الادوات.



تشيد الدراسة بالتعليمات و القواعد الصحية التي يفرضها الاتحاد الاوروبي علي جميع ماركات ادوات التجميل وهو ما سيفتقده البريطانيون بسبب البريكست حيث سيشترون مواد التجميل من الولايات المتحدة الامريكية حيث لا يفرضون اي قواعد مماثلة للقواعد الاوروبية .



