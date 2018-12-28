احصلي على مكياج جذاب في ليلة رأس السنة بأفكار بسيطة

أنسامد - 28 ديسمبر / كانون الأول / - ليلة رأس السنة من الأوقات التي نتطلع فيها جميعاً أن نجعلها مميزة لنبدأ عاماً مليئاً بالمرح والسعادة. وبناء على هذا فكل منا يخطط قبلها بأيام، أين سيقضيها وبرفقة من، وكيف سيكون برنامج الاحتفال بهذه الليلة.



وفي الحقيقة تكون أمامنا الخيارات كثيرة، فهذه الليلة مليئة بالعديد من الحفلات بمختلف الفنادقا، وكذلك تلك التي يقيمها أصدقاءنا وغيرها. وبعد الانتهاء من مرحلة التخطيط لقضاء هذه الليلة، ننتقل لمرحلة أخرى. فلا توجد فتاة منا لا تفكر قبلها بأيام ماذا سترتدي، هل هو فستان سهرة، أم ملابس مسائية مناسبة. ولكن بالتأكيد مهما كان الاختيار، يبقى المكياج هو كلمة السر في منحك إطلالة ساحرة. فلماذا لا تمنحين نفسك هذا البريق والجاذبية؟! في الحقيقة، بهذه الليلة ستكون الفرصة أمامك لتضعي مكياج قوي ولامع يظهر جمال وجهك، ولهذا جمعنا لك بعض الخيارات التي من الممكن أن تلجئي لها...



ظلال الجفون :إذا كنتِ تبحثين عن ظلال جفون مناسب لهذه الليلة، فيمكنك أن تختاري ذلك اللامع، الجليتر، أو ذلك الذي يأتي بدرجات الوردي الدافئة التي تتناسب مع لون بشرتك، بالتأكيد سيبرز عينيك بشكل رائع.



أحمر الخدود (البلاشر)على عكس الأيام العادية التي ننصحك فيها بالابتعاد عن وضع أحمر الخدود اللامع، فيمكنك بهذه الليلة تطبيقه خاصة الذي يحتوي على لمسة من الوردي. أو يمكنك استخدام ألوان الميتاليك الوردية.



أحمر الشفاه في هذه الليلة لا يوجد أجمل من أحمر الشفاه ذو اللون الأحمر القوي. فهو معروف بأنه يمنح الفتاة أنوثة وجاذبية من نوع خاص. فقط كوني على يقين أن تختاري الدرجة التي تتناسب معك حتى لا تدمري إطلالتك.



