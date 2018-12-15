أي ألوان تختارين لطلاء أظافرك هذا الشتاء؟

أنسامد - 15 ديسمبر / كانون الأول/ - ترتيب الأظافر واختيار المناكير المناسب لها يختلف بين فصل وآخر، وفي كل موسم تبرز ألوان متميزة تمنح المرأة إطلالة ملفتة وأنيقة على الدوام. وغالباً ما تميل ألوان فصل الشتاء إلى الغمق والدفء اللون البنيّ من الألوان الملائمة والمناسبة في شتاء 2019 ،ويمكنك أن تكوني أكثر تفنناً حيث تزيّنين بعض الأظافر في يدك بنقشات جلد النمر واللون الخمري يعتبر من بين الألوان الدافئة والمناسبة جداً لفصل الشتاء، حيث يمنح اليدين فرادة أكبر ولمسة من الجمال الهادئة وسط طقس عاصف.



أما ألوان النيود ومنها البيج والزهري يمكن أن تكون خيارك لطلاء أظافر مميزة في هذا الشتاء، ويمكنك أن تكوني مبتكرة وتستعيني بالمناكير الذهبيّ لتزيين ظفر واحد فقط.



وفي فصل الشتاء، قد ترغبين في الحصول على يدين جميلتين وعصريتين، لذا يمكنك أن تختاري اللون الرمادي لطلاء الأظافر وتطبقينه على أظافرك، ولتكوني متميزة في هذا الشتاء، إختاري اللون الأسود لطلاء أظافرك وزيّنيه عند الأطراف ببعض التقليمات الملوّنة لتضفي لمسة من الإبتكار والفرادة.



