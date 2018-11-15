أسرار تزيد البشرة السمراء جمالًا

انسامد - 15 نوفمبر - تشرين الثاني - تحتاج البشرة السمراء إلى الترطيب والتنظيف والتقشير بشكل كبير، ومع ذلك فهي تتميّز عن البشرة الفاتحة بتأخُّر ظهور أعراض الشيخوخة عليها.



وبالنسبة للبشرة السمراء فهي تتميز بالليونة والمرونة، وهذا ما يجعلها أقلّ عرضة للبثور والتجاعيد التي تعاني منها البشرة الفاتحة.



وإليك الأسرار التي تزيد البشرة السمراء جمالاً وجاذبية: - استعملي كريم الأساس السائل لا الناشف.



- لا تكثري من المساحيق؛ لأنَّها تزيد من لون البشرة الداكن.



- استخدمي ماسكارا باللون البنيّ الكاكاو.



- اختاري ظلال العيون بلون داكن أكثر بقليل من لون البشرة، لتجنُّب المظهر اللامع. وإذا أردتِ وضع ظلال فاتحة، اختاري ما يحلو لكِ من الألوان، مع تجنّب الألوان الفاتحة جدًا، حتى لا يظهر الاختلاف الكبير بين الوجه والرَّقبة وباقي الجسم.



- ضعي ألوان أحمر الشفاه التي تناسبك، وتجنَّبي الألوان الداكنة.



- استخدمي ملمّع الشفاه مع تجنّب ألوان القهوة الداكنة والألوان الورديّة الفاتحة.



- إذا كانت بشرتك جافَّة، استعملي الحليب المطهر قبل وضع كريم الترطيب ليلًا.



وأخيرًا، ولاختيار الملابس الملائمة ننصحكِ بتفادي الملابس الزَرقاء والسوداء، والوردية، والأزرق السماوي، وبدلًا عن ذلك يمكنكِ أن تتألَّقي بالأحمر، والبرتقالي، والأبيض، والأصفر.



