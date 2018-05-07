بوبا تطلق خط ماكياج مستخرج من الطبيعة

انسامد - 7 مايو / ايار - أعلنت شركة بوبا لصناعة الماكياج اليوم على حسابها على تويتر عن اطلاق خط ماكياج جديد اسمته "الجانب الطبيعي" حيث تؤكد شركة مستحضرات التجميل الإيطالية ان المنتج الجديد مستخرج من الطبيعة و يعتمد تماما في تكوينه علي البيئة "الخضراء" .



و تشير الشركة الي ان هذا الماكياج هو مقترح الجمال الموصي به حيث يحقق التكامل بين الطبيعة والبريق و الابهار.



و يقول موقع شركة بوبا علي الانترنت ان عدد الباحثين عن المنتجات الطبيعية و الصحية في العالم في ازدياد يوميا خاصة في الطعام والملابس والحياة اليومية .



يعلن بيت ميلانو عن "الالتزام" بأن جميع المنتجات تحتوي على نسبة تتراوح ما بين 86٪ إلى 100٪ من المكونات الطبيعية التي تضمن جودة ونقاء المواد المستخدمة دون المساس بفعالية المنتج.



و تؤكد الشركة على وجه الخصوص ، ان مستحضرات تجميل الخط الجديد لا تحتوي علي اي صبغات صناعية اومكونات كيميائية كما ان التعبئة تلتزم بمعايير الحفاظ علي البيئة.