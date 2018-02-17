الإمارات تشهد إطلاق أحدث الابتكارات في عالم التجميل

انسامد - 17 فبراير - أطلقت شركة ماضي إنترناشيونال-الشركة الرائدة في مجال توزيع العلامات التجارية الأشهر في مجال التجميل في الشرق الأوسط-علامتين تجاريتين عالميتين جديدتين، وهما: أورلي، المعروفة بمنتجاتها الثورية للعناية بالأظافر؛ وسباريتشوال، المعروفة بمنتجاتها للعناية بالجسم والأظافر. وتم ذلك خلال الدورة الرابعة من معرض بروفيشنال بيوتي في دول الخليج العربي. واستمر المعرض الذي أقيم في مضمار ميدان لسباق الخيل في دبي لمدة يومين، زاره خلالها 5,000 شخص تقريباً من المحترفين. ويجمع المعرض بين أحدث الابتكارات في مجال التجميل والشعر والأظافر ومنتجات السبا ليقدمها للمتخصصين في تلك المجالات في منطقة الخليج العربي.



ووفقا لموقع مجلة سيدتي ، خلال الفعالية أطلقت شركة ماضي إنترناشيونال منتجات علامتين تجاريتين فاخرتين جديدتين، وهما: أورلي، المهتمة بمجال العناية بالأظافر؛ وسباريتشوال، التي تقدم منتجات السبا الفاخرة للعناية بالجسم. وجاء إطلاق تلك المنتجات في الإمارات العربية المتحدة ولبنان ضمن خطوات إستراتيجية توسعية تسعى إلى تعزيز حصة هاتين العلامتين التجاريتين الفاخرتين من السوق في الشرق الأوسط، والاستفادة من إمكانية النمو في المنطقة والتي من المقدر أن ينفق سكانها 13,6 مليار دولار أمريكي تقريباً على منتجات التجميل في عام 2020؛ وفقاً لمؤسسة الأبحاث يورومونيتور إنترناشيونال.



وقد صرح السيد محمد ماضي، رئيس مجموعة ماضي إنترناشيونال قائلاً: "ظهر في السنوات القليلة الماضية تغيراً في نظرة المجتمع لمنتجات العناية بالجسم الطبيعية، حيث أصبح المستهلك أكثر وعياً، وأكثر اهتماماً بالخيارات الطبيعية للعناية بالجسم. وتظل الإمارات العربية المتحدة سوقاً رائعاً ومربحاً للمنتجات الخالية من المكونات الحيوانية، ونثق أن المنتجات الجديدة من أورلي وسباريتشوال سوف تلقى نجاحاً كبيراً وتجذب عدداً كبيراً من العملاء لتحقيق المزيد من خطط النمو لتلك المنتجات في المنطقة. ولذلك؛ تسعدنا المشاركة في فعالية بروفيشنال بيوتي في دول الخليج العربية للمرة الرابعة على التوالي".



وقالت مايا حنا، مديرة العلامات التجارية في ماضي إنترناشيونال عن إطلاق تلك المنتجات: "يبرهن نجاح فعالية بروفيشنال بيوتي في الخليج العربي على مدى رضا العملاء عن المنتجات التي نقدمها في السوق، لذلك؛ نقدم الآن أيضاً منتجات العناية بالأظافر والجسم الكاملة من أورلي وسباريتشوال. وقد صُمِّمت تلك المنتجات لتلبية الاحتياج المستمر لمنتجات التجميل العضوية الخالية من المنتجات الحيوانية".



وتتمتع شركة أورلي بخبرة ممتدة على مدار 43 عاماً في مجال العناية بالأظافر، شهدت خلالها ابتكار العديد من الإطلالات الرائعة التي لا تخبو بمرور الزمن للأظافر، مثل طلاء الأظافر الفرنسي الأصلي، والكثير من الألوان والمعالجات الحديثة. وتجذب أورلي عيون الآخرين في نفس المجال بمنتجاتها المبتكرة وخبرتها الكبيرة في الألوان والتزامها الصارم نحو المحترفين في صالونات التجميل. منتجات أورلي خالية تماماً من أي منتجات حيوانية، بنسبة 100%، وخالية من أي مكونات مضرة لصحة الإنسان، كما أن عملية التصنيع خالية من أي أذى لأي حيوان. أما سباريتشوال فتهتم بإنتاج منتجات صديقة للبيئة وتعبئتها بشكل مثالي لفائدة العملاء المثقفين. ويدخل في صناعة تلك المنتجات المكونات النباتية من جميع أنحاء العالم، منها بعض الخلاصات النباتية التي يتم اختيارها واستخلاصها خصيصاً من منتجات عضوية أو في بيئتها الطبيعية. وتتميز تركيباتها بألوانها الطبيعية وخلوها من الصبغات الصناعية.



وتؤكد زيادة المعروض من منتجات العناية بالجسم والأظافر في الشرق الأوسط على أهمية ذلك القطاع وتوقعات نموه في المستقبل