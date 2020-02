'Abruzzo Bike Friendly', marchio cercasi

(ANSA) - PESCARA, 13 FEB - La Regione Abruzzo, su iniziativa dell'assessorato al Turismo, indice un concorso di idee per la progettazione di un marchio da utilizzare per identificare la rete regionale delle strutture ricettive turistiche e dei servizi complementari denominata "Abruzzo Bike Friendly", volta a favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta cicloturistica nella regione Abruzzo. Le proposte dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2020. Possono partecipare: società e studi di grafica; società di comunicazione; società di pubblicità; singoli professionisti (grafici, designer, pubblicitari, architetti); laureati e diplomati e studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea. "Diversificare e qualificare l'offerta turistica promuovendo i nostri meravigliosi territori e paesaggi attraverso percorsi ciclabili. E' l'obiettivo di 'Abruzzo Bike Friendly', la rete regionale di strutture ricettive e servizi complementari promossa e gestita dalla Regione per favorire sviluppo e qualificazione dell'offerta cicloturistica" spiega l'assessore al Turismo, Mauro Febbo, comunicando che da oggi gli operatori turistici interessati ad avere marchio e riconoscimento possono inoltrare richiesta secondo le modalità indicate nell'apposito avviso pubblicato sul sito della Regione, all'indirizzo https://www.regione.abruzzo.it/content/abruzzo-bike-friendly dove è disponibile la modulistica. Allo stesso indirizzo si trovano le indicazioni per la partecipazione al concorso di idee per il marchio.

"Gli obiettivi specifici - spiega Febbo - sono creare un valore aggiunto all'offerta ricettiva turistica regionale, far nascere un prodotto che si distingua per la propria specificità tenendo ben presenti le esigenze di mercato, supportare le strutture ricettive e i fornitori di servizi complementari per incrementare il livello di occupazione durante tutto l'anno, rendere le strutture ricettive e i servizi aderenti più visibili al turista rispetto alla offerta dei non iscritti alla rete regionale 'Abruzzo Bike Friendly', incrementare la vendita delle camere, dei servizi e dei pacchetti. Questa vocazione è dimostrata dagli investimenti messi in campo nel sistema delle piste ciclabili d'Abruzzo, a partire dalla Bike to Coast, la pista che percorre i 130 km dell'intero tratto costiero abruzzese, e la valorizzazione degli itinerari per mountain bike, dei circuiti downhill nelle colline e nelle montagne abruzzesi e dei numerosi percorsi cicloturistici". "Lunedì scorso alla Bit di Milano - continua l'assessore Febbo - abbiamo presentato il Disciplinare sul Turismo attivo e sostenibile, elaborato dalla Regione nel rispetto del Protocollo d'Intesa con Legambiente, che intende caratterizzare l'Abruzzo come destinazione di un turismo attivo e sostenibile attraverso azioni di governance che definiscono criteri, requisiti e procedure il cui rispetto, da parte di strutture ricettive e servizi aderenti, determina l'assegnazione del Marchio "Abruzzo Bike Friendly /Active and Sustainable Tourism". Il marchio per cui è stato indetto il concorso di idee sarà utilizzato in tutte le comunicazioni promozionali, comprese quelle istituzionali della Regione. La tipologia di prodotti di comunicazione su cui potrà essere apposto il marchio è rappresentata da: brochure, manifesti e locandine, siti internet-blog e web banner, applicazione per smartphone, adesivi, porta-cellulare-MP3, video-spot promozionale, pubblicazioni di opuscoli e documenti, comunicati stampa; potranno farne uso i soggetti aderenti alla rete regionale bike friendly.