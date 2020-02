Turismo, l'Abruzzo punta sulle due ruote

(ANSA) - PESCARA, 10 FEB - Una vacanza in grado di soddisfare le esigenze di chi ama vivere il territorio in modo sostenibile, coniugando lo sport alla scoperta di luoghi, paesaggi e culture: quale migliore soluzione che affrontarla in bicicletta nella regione verde d'Europa dove sono in fase di realizzazione piste ciclabili pronte a valorizzare luoghi già suggestivi. Nasce 'Abruzzo Bike friendly', offerta turistica che vede insieme promozione istituzionale e proposte commerciali e ha il suo punto di forza in una rete di strutture ricettive e servizi complementari a servizio degli amanti delle due ruote. Se ne è parlato alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in un'affollatissima conferenza stampa tenuta nello stand della Regione Abruzzo nel Padiglione 3. "Abruzzo Bike Friendly è la rete regionale di strutture ricettive e di servizi complementari promossa e gestita dalla Regione per favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta cicloturistica in Abruzzo - ha spiegato l'assessore regionale al Turismo Mauro Febbo - Obiettivo primario è innalzare il livello qualitativo dell'esperienza offerta alle diverse tipologie di turista-fruitore, dallo sportivo appassionato di bicicletta all'escursionista che predilige una mobilità dolce, costruendo un prodotto turistico competitivo e facilmente riconoscibile nel settore del cicloturismo e del ciclismo su strada e fuoristrada". C'è anche un 'disciplinare', inserito nella più ampia politica regionale a favore del turismo attivo e sostenibile, che indica modalità e procedure per realizzare un sistema ricettivo e dei servizi ecosostenibile condiviso, nel rispetto di un Protocollo d'Intesa sottoscritto con Legambiente.

Obiettivo comune, salvaguardare l'autenticità dei luoghi e valorizzare la natura e i Parchi abruzzesi. Possono aderire alla rete, ha spiegato Febbo, "strutture ricettive, operatori della ristorazione, fornitori di servizi complementari (negozi specializzati di vendita di biciclette, noleggi e bike center; scuole bike; servizi di trasporto, bici taxi, bike shuttle, agenzie viaggi e tour operator) e stabilimenti balneari". 'Abruzzo bike friendly' vuole tutelare, valorizzare e promuovere gli aspetti identitari e di unicità dell'Abruzzo, con la Transumanza, che da dicembre 2019 è inserita nella Lista Rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, le tradizioni, il folklore e le produzioni tipiche agroalimentari e artigianali, nonché i saperi ad esse collegati.

Cosa si sta facendo per valorizzare le ciclovie in Abruzzo.

Innanzitutto si lavora al completamento di 'Bike to Coast', pista ciclabile lungo i 130 km dell'intero tratto costiero abruzzese, completata al 90%, che ha il suo punto di eccellenza nella Costa dei Trabocchi: creata lungo l'ex tracciato ferroviario è interamente affacciata sul mare. Grazie al progetto 'Costa dei Trabocchi MOB' le stazioni di questo tratto di litorale (da Francavilla al Mare a Vasto-San Salvo, in provincia di Chieti) sono divenute hub intermodali: si può salire in treno o bus con la bici e vi sono parcheggi di scambio. E si parla anche di importanti interventi di realizzazione e potenziamento di collegamenti ciclopedonali interni: le Ciclovie Roccaraso-Rivisondoli-Pescocostanzo, Piano delle Cinquemiglia-Scanno, Castel di Sangro-Ateleta, Barrea-Villetta Barrea-Pescasseroli, Scontrone-Alfedena-Lago M.

Spaccata, le piste ciclabili Alto Aterno, Pescara, "Via dei Mulini", Val Vibrata, Lanciano e la Pista Polifunzionale L'Aquila-Capitignano-Valle dell'Aterno. Si lavora anche alla valorizzazione degli itinerari per mountain bike, dei circuiti down hill nelle colline e nelle montagne. Un piano di investimenti in infrastrutture e servizi, oltre 84 milioni di euro in sei anni, che candida l'Abruzzo a destinazione turistica privilegiata per gli appassionati delle due ruote.

E ci sono gli eventi sportivi dedicati al bike. La Maratona degli Stazzi (Scanno, 7 giugno 2020), la Bike Marathon Gran Sasso d'Italia (Assergi, 14 giugno 2020), XTERRA (Scanno, 18-19 luglio 2020), la Gran Fondo dell'Aquila (17 maggio 2020), la Gran Fondo del Parco (Villetta Barrea, 28 giugno 2020). E a settembre la Costa dei Trabocchi, con la sua Via Verde, ospiterà la prima edizione di 'Art Bike & Run': tre giorni fra momenti di arte, degustazioni, natura, sport verdi e gare tra cui una ciclo-pedalata e una corsa podistica notturna. Tutte le informazioni su itinerari di cicloturismo e manifestazioni legate al mondo delle due ruote in Abruzzo sono disponibili sul portale www.abruzzoturismo.it.