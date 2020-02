Molise punta a sviluppo apicoltura

(ANSA) - CAMPOBASSO, 8 FEB - Favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'apicoltura nel pieno rispetto dell'ambiente, della salute, del consumatore e delle norme e dei regolamenti nazionali e comunitari. Questo l'obiettivo del Programma 2020 e del relativo avviso pubblico approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Agricoltura Nicola Cavaliere.

"Un'opportunità importante - spiega - rivolta agli apicoltori, a tutti coloro che detengono alveari, e ai produttori apistici che esercitano attività a scopo commerciale, senza dimenticare le varie e riconosciute 'forme associate'. Un lavoro - aggiunge - che non nasce per caso ma è frutto di una lunga e proficua collaborazione avviata con gli operatori locali in questi mesi".

Il termine per presentare le domande scade il 14 marzo. L'avviso si può consultare sul sito della Regione Molise e sul portale del Psr Molise 2014-2020 psr.regione.molise.it. (ANSA).