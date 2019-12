Vino,confronto longevità bianchi e rossi

(ANSA) - LORETO APRUTINO (PESCARA), 16 DIC - La longevità dei bianchi e dei rossi, i nuovi percorsi di vinificazione e l'appeal dei vini abruzzesi nei mercati asiatici sono i temi al centro dell'evento odierno organizzato da Francesco D'Onofrio e Vittorio Festa, al timone della Cantina Marchesi de Cordano di Loreto Aprutino. Il confronto sulla longevità dei vini bianchi autoctoni abruzzesi è stato affrontato in un percorso degustativo di annate storiche, partendo dalla Cococciola per arrivare al Montepulciano d'Abruzzo. Alla degustazione condotta da Vittorio Festa e dal giornalista Ian D'Agata - pluripremiato scrittore italiano di enologia e docente alla New York University - sono stati abbinati i piatti dello chef stellato Daniele Lippi del ristorante Acquolina di Roma (una Stella Michelin), espressione dell'innovazione in cucina ispirata ai cinque continenti. D'Agata è anche il direttore scientifico della Vinitaly International Academy e consulente scientifico del Vinitaly International.