Montagna, nevicate sulle cime abruzzesi

(ANSA) - L'AQUILA, 11 DIC - La neve è arrivata su gran parte delle montagne abruzzesi, non dappertutto in quantità sufficiente a far riaprire gli impianti sciistici, tutti però pronti a entrare in piena attività entro Natale. Ecco un primo panorama della situazione in tre aree mèta di sciatori provenienti anche da regioni limitrofe: Campo Felice, Campo Imperatore e Roccaraso.

- CAMPO FELICE ( http://www.campofelice.it/ ): "Siamo pronti, l'importante è aprire prima di Natale". Così Gennaro Di Stefano, direttore della stazione di Campo Felice a Rocca di Cambio (L'Aquila), il comune più alto dell'Appennino con i suoi 1.434 metri, nonché sindaco del paese. Il sistema di innevamento è stato potenziato "con quattro cannoni di ultima generazione".

Nella stazione ci sono 30 chilometri di piste, dai 1500 ai 2000 metri: le più note lo Scorpione, per i principianti, il Sagittario, con media difficoltà, la Innamorati, molto frequentata, Volpe e Brecciara, le più richieste. Lo scorso anno gli impianti sono stati aperti il 18 dicembre.

- CAMPO IMPERATORE ( http://www.ilgransasso.it/ ): "Abbiamo preparato le piste, predisposto le barriere paraneve e gli impianti, abbiamo adeguato il sistema di controllo accessi, la funivia è funzionante, con la rete internet estesa anche alla Scindarella. Ci aspettiamo una stagione importante". Così Dino Pignatelli, amministratore unico del Centro Turistico del Gran Sasso, società partecipata del Comune dell'Aquila che gestisce la stazione invernale di Campo Imperatore, nel versante aquilano del Gran Sasso d'Italia. La località invernale, a quota 2.200, che non dispone dell'innevamento artificiale, può contare su 11 chilometri di piste con due impianti principali, la Scindarella e le Fontari.

Agli impianti si accede attraverso la funivia che parte da località Fonte Cerreto, alle falde del Gran Sasso, con una portata di circa 700 persone l'ora. Gli appassionati arrivano prevalentemente, oltre che dall'Aquila e dall'Abruzzo, da Roma e delle regioni del centro sud, in particolare Marche. La stazione fa parte del consorzio Le Tre Nevi con le 'consorelle' Ovindoli e Campo Felice.

- SKIPASS ALTO SANGRO ( http://roccaraso.net/ ): quattro cabinovie, oltre 30 seggiovie e sciovie, il più esteso sistema di innevamento programmato d'Italia, 110 km di piste da discesa e un unico skipass. Per Natale a Roccaraso e negli altri comuni dell'Alto Sangro cene in baita col gatto delle nevi, palaghiaccio fino a mezzanotte per pattinare, pacchetti promozionali per le famiglie con skipass omaggio per gli under 12, una super promozione riservata ai residenti in Abruzzo, ciaspolate, kinderheim. I più importanti network del divertimento hanno fissato la tappa di Roccaraso nel loro calendario e sono annunciati tre grandi eventi sportivi: dal 22 al 26 gennaio i campionati mondiali di snowkite e il campionato italiano nella disciplina "Gps" e "Race"; 15 e 16 febbraio a Pizzalto (Roccaraso) la tappa dello Snow Volley Tour 2020, 21 e 22 marzo le piste del comprensorio Skipass Alto Sangro ospiteranno le finali di Coppa Italia di Sci alpinismo, competizione che assegnerà anche il Trofeo "Claudio Del Castello". E nel carnet di piste della stazione di Pizzalto a Roccaraso è nata la pista "Biancaneve", quella azzurra "Paradiso di destra" che cambierà nome proprio per celebrare la citazione cinematografica di Alessandro Siani nel film "Il Giorno più bello del mondo". Tabelloni elettronici alla partenza degli impianti con le informazioni generali più importanti, rafforzamento della segnaletica in pista e posizionamento di nuove reti di protezione. Un'azione diffusa di inerbimento a Monte Pratello, a Pizzalto e all'Aremogna e l'arrivo di circa 30 nuovi generatori per potenziare il sistema di innevamento programmato che copre quasi completamente gli oltre cento km di piste del comprensorio. Da questa mattina a Monte Pratello acceso l'impianto di innevamento programmato.