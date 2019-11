'Night & Day',il Calendario Misteri 2020

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 NOV - 'Night & Day': è il tema del Calendario dei Misteri 2020 realizzato dall'Associazione 'Misteri e Tradizioni' di Campobasso, giunto alla 23/a edizione.

Diventato nel corso degli anni un vero oggetto da collezione, sarà presentato il primo dicembre, alle 17.30, nella sala 'Cosmo Teberino' del Museo dei Misteri a Campobasso. I 13 Misteri, immortalati dagli scatti di Simona Coladangelo, Roberto de Rensis, Raffaele Farinaccio, Antonello Luciani, Antonio Mignogna, Nicola Paolantonio e Franco Stanzione, fanno rivivere le emozioni della straordinaria sfilata in notturna del 2 dicembre 2018 organizzata per ricordare il loro inventore, lo scultore campobassano Paolo Saverio di Zinno, a trecento anni dalla nascita, e quella del Corpus Domini 2019. Stampato in 4.000 copie numerate, il calendario sarà disponibile dal giorno della presentazione. (ANSA).