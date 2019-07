Al via 'Mediterranea', fra cibo e natura

(ANSA) - PESCARA, 12 LUG - Sessantadue aziende, raddoppiate rispetto alla precedente edizione; due aree street food; due Parchi, quello del Gran Sasso e Monti della Laga e l'area Costa dei Trabocchi; tre giorni fitti di attività dentro l'Isola dei Saperi e dei Sapori; un'area con i mini master di Slow Food; tre cooking show, per tre giorni, per 120 persone a serata. Tutto, come sempre, completamente gratuito grazie all'azione della Camera di Commercio Chieti Pescara. Questi i numeri della 34/a edizione di Mediterranea. Numeri da record e tante novità: l'appuntamento è al Porto Turistico Marina di Pescara da oggi a domenica.

La manifestazione quest'anno si avvale della preziosa collaborazione di Slow Food, impegnata con la Camera di Commercio nella valorizzazione dei 39 presidi agroalimentari abruzzesi, che renderanno in questo weekend Pescara la "capitale del cibo buono, pulito e giusto", sottolineano i promotori. Raddoppiano le attività anche con l'Isola dei Saperi e dei Sapori e un'area Slow Food dove si succederanno minimaster sul vino, il miele, l'olio e il formaggio. Grande protagonista sua maestà l'olio extra vergine d'oliva, con una serata, domenica 14 luglio, dal titolo "Gli oli Divini d'Abruzzo".

All'interno del padiglione Becci si svolgeranno tre serate per tre contest. Le scuole si confronteranno con le pizze abruzzesi della scuola Mecenate e dei maestri panificatori di Confesercenti; la cucina tradizionale rivisitata dalle scuole culinarie di Confartigianato e RED; la dolcezza della pasticceria e della gelateria della Confederazione Pasticcieri italiana Conpait e della Confederazione Gelatieri Italiani.

Protagonisti delle iniziative, nelle diverse serate, anche i vini del territorio.