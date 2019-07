Ecco la prima 'Abruzzo Cocktail Week'

(ANSA) - PESCARA, 9 LUG - Dopo gli esperimenti di successo portati avanti a Firenze, Roma, Bologna e Torino, arriva anche in Abruzzo la "Cocktail Week", il festival che per una settimana celebrerà in regione l'arte del bere bene e, soprattutto, l'arte della miscelazione. La kermesse nasce dall'incontro di alcuni bartenders abruzzesi che hanno deciso di realizzare la "week" con l'obiettivo di fare gruppo, creare qualcosa di interessante e di nuovo, cercando di dare un valore aggiunto al settore bar in primis e a quello dell'ospitalità abruzzese in generale. La week prenderà il via lunedì 15 luglio e si concluderà domenica 21, giornata in cui ci sarà l'evento finale nel quale i locali aderenti si incontreranno al Lido Aurora di Pescara.

Stamani la presentazione al locale Mila, nel capoluogo adriatico. I locali che aderiranno all'"Abruzzo Cocktail Week" sono Fuori uso (Pescara), La Nuova Lavanderia (Pescara), White Cliff (Pescara), Mila (Pescara), Blind Pig (Pescara), Different (Pescara), Bar Roma (Vasto), Bolla (Roseto degli Abruzzi) e Public Enemy (L'Aquila). Ognuna di queste attività avrà per questa settimana speciale il suo cocktail di rappresentanza che vede l'utilizzo di un ingrediente tipico abruzzese o di un distillato con brand abruzzese o una preparazione home made con un prodotto tipico della regione.

Durante i sei giorni, prima dell'evento conclusivo, nei locali che hanno preso parte all'iniziativa ci saranno guest di ambassador dei vari sponsor, guest bartenders abruzzesi che lavorano fuori regione in locali interessanti e prestigiosi, masterclass sulla spiaggia. E ancora, ci saranno incontri sul rum e gin rivolti al grande pubblico e due masterclass per gli addetti al settore sull'ospitalità. Ideata anche una partnership con il Festival della Ventricina del Vastese, che si svolgerà il 13 e 14 luglio.

Per l'organizzazione della "Cocktail Week" i bartenders hanno dato vita all'associazione B.A.R. (Bartenders Abruzzesi Riuniti). Il presidente dell'associazione è Manuel Di Vittorio del Mila, il tesoriere Luca Giuliano co-titolare del Mila, e il segretario Emanuele Falone da anni nel settore. Gli altri membri dell'associazione, al momento, sono i titolari dei locali aderenti alla kermesse.

"L'idea - ha detto Di Vittorio - era quello di portare sul territorio qualcosa di diverso e di particolare. Abbiamo coinvolto l'intero territorio, per promuovere un'iniziativa regionale". "Volevamo creare qualcosa che in Abruzzo non è mai esistito - ha affermato Giuliano - e speriamo che sia l'inizio di un percorso più ampio".