'Bollicine d'Abruzzo' all'Aurum

(ANSA) - PESCARA, 10 GIU - L'Aurum di Pescara ospiterà la prima edizione della rassegna 'Bollicine d'Abruzzo' con la partecipazione di oltre trenta cantine abruzzesi e la proposta di 50 spumanti. L'evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio regionale d'Abruzzo, in collaborazione con Consorzio Tutela Vini e Associazione Sommelier, si svolgerà sabato 15 giugno dalle 18. "Abbiamo inteso patrocinare e sostenere come Ufficio di Presidenza - ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri presentando l'evento a Pescara - un'iniziativa che abbiamo ritenuto meritoria e che avrà anche una ricaduta benefica, con una raccolta fondi per bimbi autistici. Invitiamo tutti gli abruzzesi a seguire questo evento e auspichiamo una presenza numerosa che vedrà l'esaltazione del binomio enogastronomia-solidarietà. Voglio ringraziare gli sponsor che hanno favorito un'iniziativa con una ricaduta prestigiosa oltre i confini regionali". "Ci saranno all'Aurum banchi di assaggio degli spumanti. Il comparto vino-spumante abruzzese è in forte crescita. I risultati raggiunti fino a oggi sono soddisfacenti, abbiamo pensato di organizzare questo evento per far conoscere al grande pubblico lo spumante abruzzese". I fondi raccolti saranno interamente devoluti alla Fondazione "Oltre le parole" che si occupa dell'assistenza di persone autistiche.