Zafferano L'Aquila,ordini da mondo arabo

(ANSA) - L'AQUILA - Lo zafferano dell'Aquila e la linea Tindora Cosmetics superano l'esame internazionale del Cosmoprof Worldwide 2019 di Bologna con numeri importanti: circa 300 visitatori tra professionisti, esperti del settore e imprenditori si sono interessati alle creme biotecnologiche di alta gamma, ma soprattutto sono già arrivati ordinativi dal mondo arabo e dal principato di Monaco. Protagonista della kermesse, evento dedicato alla bellezza e alla cura della persona, è stata l'azienda nata dall'idea di imprenditori aquilani che hanno lanciato, a fine 2018, la prima linea in Italia di creme biotecnologiche di alta gamma a base di "zafferano dell'Aquila D.o.p.", che vede il Comune di Navelli (L'Aquila) centro di questa preziosa coltivazione: a Bologna c'è stato il confronto con altri 3.032 espositori provenienti da più di 70 nazioni e 265mila operatori professionali provenienti da 152 Paesi. Soddisfatto l'Ad Matteo Ioannucci, imprenditore che ha deciso con la famiglia di restare all'Aquila dopo il terremoto del 2009 e investire credendo nel futuro del territorio. "Dopo soltanto sei mesi, il nostro nuovo brand è approdato alla kermesse mondiale con il nostro stand che ha registrato un'ottima affluenza: tutti hanno apprezzato le nostre creme e il nostro progetto di valorizzare il territorio e promuovere l'imprenditoria, legata in particolare alla coltivazione dello zafferano D.o.p. dell'Aquila, donando una royalty sui prodotti venduti, più un fisso annuo, al consorzio di Navelli per comprare i bulbi della preziosa spezia, finanziando le start up che decidono di investire sull'oro rosso". Un progetto ambizioso caratterizzato anche da una produzione di creme biotecnologiche di alta gamma al di fuori dall'utilizzo dello zafferano, che ha catturato l'interesse dei media: blogger, opinionisti, giornalisti di riviste specializzate, di quotidiani e tv hanno visitato lo stand di Tindora per conoscere i prodotti, la storia e la mission degli imprenditori aquilani. "Lo zafferano dell'Aquila ha avuto il successo che merita - aggiunge Fiorella Bafile - il risultato è eccellente. Siamo felici degli ordinativi dal mondo arabo e dal Principato di Monaco".