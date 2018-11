Il D.One di Montepagano giudice su Rai1

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 19 NOV - L'Abruzzo dà i voti alla cucina nazionale su Rai1. Da oggi e per tutta questa settimana, infatti, lo chef del 'D.One' di Montepagano, Davide Pezzuto, è nella giuria alla trasmissione 'La prova del cuoco'.

Lo scorso 29 ottobre all'imprenditrice Nuccia De Angelis, ideatrice dell'innovativo progetto del ristorante diffuso D.One, è stato attribuito il premio 'Ristoratore dell'anno' del Gambero Rosso, consegnato nell'ambito della presentazione della guida 'Ristoranti d'Italia 2019' del Gambero Rosso. (ANSA).