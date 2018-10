Da Termoli all'Italian Cheese Awards

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 12 OTT - Il caciocavallo prodotto dall'azienda latterio-casearia Del Giudice di Termoli è tra i finalisti del Premio nazionale "Italian Cheese Awards 2018", prestigioso riconoscimento dedicato ai formaggi più buoni d'Italia. Il 'Caciomolisano' prodotto nello stabilimento termolese ha ottenuto la nomination come miglior formaggio nazionale con latte 100% italiano nella categoria "formaggi a pasta filata stagionata". La finalissima del concorso, giunto alla quarta edizione, si terrà a Bologna, al Fico Eataly World, il più grande parco alimentare del mondo. Una giuria di esperti e operatori del settore sabato 13 ottobre degusterà e darà il voto ai migliori formaggi d'Italia.

Sono 1.500 i prodotti in concorso, divisi in dieci categorie,e solo 31 sono stati promossi alla finale. "Siamo davvero entusiasti di essere presenti alla finale nazionale di questo prestigioso premio - ha dichiarato Eulalia Del Giudice a nome dell'impresa lattiero-casearia - Non ci aspettavamo questo risultato e già aver ottenuto la nomination con il caciocavallo tra 1500 formaggi in concorso da tutta Italia è un traguardo importantissimo. C'è attesa per la finalissima, ma comunque andrà, siamo felici di esserci".