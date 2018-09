La Cantina di Ortona in Brasile

(ANSA) - ORTONA (CHIETI), 29 SET - La Cantina di Ortona continua la sua campagna di promozione mondiale partecipando alla 'Feira Internacional do Vinho Bento Goncalves', in corso in Brasile dal 26 al 29 settembre. Unica cantina dell'Abruzzo presente alla rassegna 'Wine South America 2018' con 250 marchi internazionali e con oltre 10.000 visitatori, ha ricevuto nello stand la visita del ministro italiano delle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio, accolto dal direttore Giuseppe Lamona che ha illustrato i vini, in particolare l'ultima linea di vini riserva Gustav, nata per commemorare il 75/o della battaglia di Ortona.

Il ministro, si apprende dallo staff dell'azienda, si è congratulato con il direttore Lamona per la qualità dei vini e ha avuto parole di plauso per l'impegno profuso nella recente iniziativa della corsa podistica 'Ortona Challenge', organizzata in concomitanza con quella di Ottawa in Canada, alla quale hanno partecipato oltre 20.000 runners, un successo di partecipazione straordinario e inaspettato.