Riprende concorso 'il valore del latte'

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 18 SET - Riprende con l' apertura delle scuole, lo storico concorso dell'azienda lattiero-casearia con sede a Termoli Del Giudice dal titolo 'Il Valore del latte', dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Molise, Abruzzo e Puglia con l'obiettivo di sensibilizzare gli scolari ad una corretta alimentazione per una crescita equilibrata. Il tema del 2018/2019 è 'Latte, che storia! Fai un salto nel passato sulle ali della fantasia.

Rielabora la grande storia, ripensa i personaggi famosi accostandoli per gioco a Latte e Formaggi'. Possono partecipare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado delle tre regioni d'Italia. Gli elaborati devono essere inviati entro il prossimo 30 aprile 2019 all'azienda Del Giudice.

L'iniziativa prevede riconoscimenti tra cui anche borse di studio. "Questo concorso - spiega l'azienda - è stato ideato per offrire agli studenti l'opportunità di esprimersi con un approccio fantasioso e creativo su uno specifico argomento riguardante il latte e i suoi derivati. Ci auguriamo che il tema della Grande storia appassioni docenti e alunni e che ci sia un'ampia partecipazione come quella degli ultimi anni". (ANSA).