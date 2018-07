Città vino invitano Casellati in Abruzzo

(ANSA) - CHIETI, 18 LUG - La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata invitata a visitare l'Abruzzo dal vicepresidente nazionale e coordinatore regionale dell'associazione Città del vino Fabrizio Montepara, sindaco di Orsogna (Chieti). L'occasione è stata offerta dall'incontro a Roma, a Palazzo Madama, tra Casellati e la Giunta esecutiva nazionale delle Città del Vino. L'invito è stato accolto da Casellati la quale ha espresso, riferisce Montepara, la sua disponibilità a recarsi in Abruzzo di cui ha lodato la bellezza.

Durante l'incontro i rappresentanti delle 'Città del vino', cui aderiscono circa 500 Comuni, hanno illustrato l'attività dell'associazione, presieduta da Floriano Zambon, e discusso di alcune proposte di legge al vaglio del Senato, come quella sull'enoturismo patrocinata proprio dalle Città del vino.

Alla presidente Casellati è stata donata una bottiglia di vino realizzata nel 2011 in occasione dei 150 anni dall'Unità d'Italia, con una selezione di vitigni italiani, compreso il Montepulciano d'Abruzzo.

Dall'incontro è emersa anche l'idea di proporre nella mensa nel Senato una degustazione di vini indicati dalle Città del Vino, in particolare quelli premiati al concorso "Selezione del Sindaco", in cui i vini abruzzesi hanno trionfato, in particolare con la Cantina di Orsogna, la Cantina di Ortona (Chieti) e l'Azienda Zaccagnini di Bolognano (Pescara).