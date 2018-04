In gara a raccogliere asparagi il 29/4

(ANSA) - CANZANO (TERAMO), 24 APR - Adulti ma anche giovanissimi fino a 14 anni potranno partecipare il 29 aprile alla gara, non competitiva, di raccolta asparagi selvatici a Canzano, in provincia di Teramo. L'iniziativa è a cura dell'associazione culturale 'Accademia degli asparagi selvatici' e prevede anche mercatini, degustazioni rigorosamente a base di asparagi e laboratori sulle erbe spontanee. Due le sezioni: l'una denominata "Giovani Spirn" con inizio alle 10.30 e riservata ai giovanissimi, fino a 14 anni, con trasferimento in percorso trekking al campo di gara sorteggiato da un commissario (partecipazione gratuita). L'altra è il "Rally de li Spirn", gara a squadre di quattro persone con autovettura propria e area di raccolta libera. Ci sarà la partenza a cronometro alle ore 9.30 per una durata di tre ore di gara. Inoltre, dalle 9 mercatini e percorsi liberi di degustazione saranno allestiti alla tenuta Cerulli Spinozzi, dove, alle 14, interverrà l'esperta di erbe spontanee Rita Pellegrini, che terrà una lezione sul tema e insegnerà ai partecipanti a riconoscere l'insalata campagnola (che sarà preparata sul posto e offerta in degustazione) in collaborazione con un'altra autorità del settore, il professor Gino Primavera. Per tutta la giornata verranno preparati e offerti in degustazione primi piatti e frittate a base di asparagi con animazione a cura di Marco Petrucci. Nel pomeriggio, dalle 15, degustazioni tematiche e mercatini anche alla Corte dei Tini di Villa Vomano, che ospiterà a giugno un evento tematico nell'ambito della XXI edizione della manifestazione "L'Arte della Cucina a Teramo".

L'iscrizione alla gara per over 14, al costo di 10 euro, comprende assicurazione, ristoro e una bottiglia di vino offerta dalla Tenuta per partecipante. Al termine ci saranno le premiazioni, con riconoscimenti speciali. Per info. e iscrizioni tel. 347/4831163 - 338/8927432; mail: aics@teramo.it.