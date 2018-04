Al Vinitaly l'etichetta 'Gustav'

(ANSA) - ORTONA (CHIETI), 10 APR - "Gustav", la nuova linea di vini della Cantina di Ortona sarà al Vinitaly 2018 di Verona, al Padiglione 12 Area Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo Chieti Stand 3, dal 15 al 18 Aprile. Una cassa di 4 bottiglie di vino per commemorare il 75/o anniversario della Battaglia di Ortona.

universale. L'etichetta Gustav realizzata dalla Cantina Ortona deriva dalla Linea militare che nel 1943/44 divideva l'Italia e contrappose gli Alleati liberatori e i tedeschi occupanti. Una collezione per intenditori che non casualmente nasce a Ortona, la città che con Cassino ha costituito uno dei due cardini della Linea Gustav e che con essa ha patito sofferenze e distruzioni.

L'etichetta Gustav è un invito a ricordare e un omaggio ai sacrifici patiti da soldati e civili, di cui si hanno toccanti testimonianze che risuonano, da allora e fino a oggi, per la pace e la concordia tra i popoli. Il vino è sempre stato, nella storia antica come in quella recente e contemporanea, un simbolo della Natura e dell'armonia tra gli uomini. L'offerta di un bicchiere di vino è un'offerta di amicizia e accompagna sempre i momenti di condivisione, di colloquialità, dello stare bene insieme. Tutte le formule dei brindisi, in qualsiasi lingua del mondo (salute, pro sit), inneggiano a valori positivi e di armonia.