Patata del Fucino, tour tra luoghi Igp

(ANSA) - CELANO (L'AQUILA), 4 APR - La campagna di promozione della Patata del Fucino Igp, promossa dall'Associazione Marsicana Produttori Patate - Ampp, prosegue con azioni mirate indirizzate a stampa e operatori di settore. Giornalisti e rappresentanti della Grande Distribuzione partecipano giovedì 5 aprile a Celano (L'Aquila) a un press tour tra bellezze e tipicità del luogo cui seguiranno visite in aziende. Previsto anche un workshop per la presentazione della ricerca sulle potenzialità di inserimento della Patata del Fucino Igp nella Gdo, nell'e-commerce e nella trasformazione industriale. "Il recente riconoscimento del marchio Igp - sottolinea il direttore dell'Ampp Sante Del Corvo - rappresenta un traguardo importante sia a garanzia del consumatore sia per lo sviluppo del Fucino, uno degli orti più importanti d'Italia tra monti e parchi naturali d'Abruzzo". Al workshop, con inizio alle 15.30 all'Auditorium 'E. Fermi' di Celano, intervengono i sindaci di Celano e Aielli (L'Aquila), Settimio Santilli ed Enzo Di Natale, il presidente dell'Ampp Rodolfo di Pasquale e il presidente del Covalpa Abruzzo Vittoriano Angeloni. A illustrare "Wine e Food" Mario Nucci, referente del progetto, mentre Alberto Clementelli della Netword presenta i risultati della ricerca. A portare il loro contributo anche rappresentanti di realtà commerciali, industriali e associative: Carlo Palmieri presidente Coal, Gloria Lombardi direzione Marketing e R&D Vegetables Findus e Alessandro Notaro, presidente Associazione Ancel Keys (Dieta Mediterranea).

A trarre le conclusioni dell'incontro sarà il responsabile della Misura 3 della Regione Abruzzo Giuseppe Cavaliere.

Partecipano il vicepresidente Giunta regionale d'Abruzzo Giovanni Lolli, l'assessore all'Agricoltura della Regione Abruzzo Dino Pepe e le organizzazioni professionali Cia, Ccdd e Confagricoltura.